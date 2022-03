El ex ministro de Coordinador, Miguel Castro, dialogó con Red43 sobre su asunción el próximo martes a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia, luego de que el ex titular de la cartera, Leonardo Das Neves, renunciara al cargo.

En este sentido, el futuro Ministro de Seguridad, confirmó que fue convocado por el Gobernador, Mariano Arcioni, "me llamó y por supuesto acepté este nuevo desafío en virtud de la necesidad que existe que todos pongamos un granito de arena en la cuestión".

Asimismo, Castro anticipó que por el momento no se realizará cambios en la cúpula de la Policía y explicó que no es bueno hacer el desplazamiento de la cúpula en tan corto tiempo; no tengo cuestionamientos, asique continuará".