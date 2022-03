Este mediodía, el intendente Sergio Ongarato denunció en fiscalía la suplantación de identidad que se pudo ver públicamente el día viernes pasado en la red social de Twitter.

Se trataba de una cuenta llamada "Memes Esquel", pero que tenía el nombre y la foto de Ongarato, haciendo comentarios "fuera de lugar".

El intendente expresó: "Recibí la queja de gente conocida porque yo, aparentemente, estaba haciendo comentarios fuera de lugar en la cuenta de Twitter. Cuando me mandan la captura, se ven las respuestas con mi foto, mi nombre, pero la cuenta no es la mía. Lo primero que uno ve es la foto y el nombre de quien está escribiendo. Esto genera problemas internos, pero no sabemos hasta donde pueden llegar con esta suplantación de identidad".

"Considero que esto no está bien, no es correcto aprovechar lo que la tecnología te permite para utilizarlo con fines que no son lícitos", agregó.

Por otra parte, el fiscal a cargo de cibercrimen, Dr. Carlos Richeri, manifestó: "Este robo de identidad no es un delito por el código penal, pero sí es un acto preparatorio. Intentamos investigar cuáles son las intenciones de la persona para realizar esto. Se hace un análisis y podemos pedir la información al proveedor y se está haciendo una tarea con la Policía sobre publicaciones anteriores para identificar a la persona y si este comportamiento tuvo o no un delito".

Por otra parte, el fiscal añadió que: "La geolocalización es una herramienta de Twitter que nos informa desde dónde twitteó el usuario y estamos trabajando en eso también".