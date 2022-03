El Intendente de la ciudad de Esquel, Arq. Sergio Ongarato, dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

El Centro Cultural Esquel Melipal. fue el lugar elegido para la actividad, que contó con la presencia de todos los ediles, el presidente del cuerpo, Diego Austin, funcionarios, diputados y público en general.

Como todos los años, el mandatario municipal brindó su discurso de apertura, en el que enumeró los logros del último tiempo y adelantó los proyectos que hay de cara al tiempo que viene.

El discurso:

Hemos llegado al promedio de esta segunda gestión de gobierno que me toca encabezar por mandato de los vecinos de Esquel y antes de comenzar quiero agradecer al Honorable Concejo Deliberante por el acompañamiento que ha tenido para con este gobierno durante estos dos años pasados.

Estamos transcurriendo años complejos por distintas circunstancias que no se generaron en Esquel, pero que nos condicionan todos los días en las distintas acciones de gobierno que emprendemos.

El COVID ha golpeado fuertemente nuestra realidad desde Marzo de 2020 y con un trabajo conjunto entre Salud, Municipalidad, fuerzas armadas, de seguridad y numerosas instituciones y vecinos hicimos frente al desafío de un virus desconocido en el mundo.

Es en este punto, antes de comenzar este discurso, que quiero destacar y reconocer fundamentalmente el trabajo de los médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, personal de limpieza, voluntarios y todas las demás personas que estuvieron en los operativos Detectar, Vacunar y el Hospital de Esquel cuidándonos del COVID y otras afecciones.

Y ahora que el COVID parece perder fuerza, el fantasma de la guerra aparece nuevamente en el mundo. Por eso debemos valorar más que nunca que vivimos en paz. Y como responsables que somos ante nuestra sociedad, debemos preservar con nuestras actitudes y nuestro ejemplo más que nunca esa paz que supieron construir nuestros antepasados, muchas veces aprendidas de las guerras por las que pasaron.

UCRANIA

Si bien nuestra ciudad está alejada de muchas cosas que pasan en otros lugares del mundo no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en Europa, con la condenable invasión del presidente ruso Putin al territorio de un país democrático como Ucrania.

En pleno siglo XXI estamos viendo imágenes que tienen grandes similitudes a las de la destrucción de los ejércitos de Hitler: devastación, bombardeos, viviendas destruidas, misiles estallando contra edificios de civiles, mujeres con sus hijos huyendo de su país mientras los hombres se quedan a pelear por su país ante el avance de un invasor muy superior en lo militar.

Esta repudiable invasión, en un mundo con grandes arsenales nucleares, constituye un verdadero riesgo para todo el planeta, inclusive para nosotros. Y afecta negativamente la estabilidad de todas las actividades del ser humano de forma impredecible.

No puedo imaginar las sensaciones de los alcaldes ni los legisladores de las ciudades de Ucrania que ven como el invasor destruye con misiles sus edificios públicos, sus viviendas, sus calles y su infraestructura, y mueren sus vecinos por las explosiones, con las consecuencias que tendrá a futuro para los sobrevivientes.

Quiero expresar mi admiración por el espíritu y el coraje con que los gobernantes y ciudadanos ucranianos afrontan al ejército invasor, lo que contrasta con la actitud que ante el miedo al COVID tomaron algunos argentinos aprovechando sus posiciones de privilegio para vacunarse cuando no les correspondía y hasta robaron vacunas en los momentos que escaseaban. Esta actitud de unos pocos aprovechadores contrasta también con el coraje que hace 40 años tuvieron nuestros ex combatientes al exponer sus vidas por nuestras Islas Malvinas.

Todos hemos perdido a algún pariente, amigo, conocido o compañero de trabajo por el COVID. Y en este momento, en que esta invasión del ejército del presidente ruso se lleva la vida de miles de ucranianos civiles, niños, mujeres y ancianos que ninguno de nosotros debe conocer en particular, es que pido un minuto de silencio por ellos y también por todos los que han perdido la vida al no poder superar al COVID.

Tuve la suerte de estar en la plaza de mayo con el advenimiento de la democracia en 1983, admirando a un hombre profundamente comprometido y valiente como Raúl Alfonsín quien, además de tener profundos valores democráticos, había dedicado un gran esfuerzo presentando hábeas corpus durante la época de la dictadura, corriendo serios riesgos de vida por hacerlo.

Es en convencimiento que el sistema democrático es el que puede mejorar la calidad de vida de las personas, que ejercí mi tarea como funcionario municipal hasta 1999, como concejal entre ese año y 2007 y mi gestión como intendente desde 2015 hasta hoy.

Se de la importancia y del verdadero valor que tiene el debate responsable que debe darse en el Concejo Deliberante para mejorar la vida de los vecinos. Fue en ese convencimiento que he sido el intendente que más ha visitado el Concejo Deliberante en pleno y a los distintos bloques.

Sin embargo las últimas veces que concurrí a plantear distintos temas al Concejo Deliberante, he sido emboscado por vecinos que sabiendo de mi presencia rápidamente se comunicaban y concurrían en remises para filmar con sus celulares de alta gama las manifestaciones, insultos, agravios y mentiras contra quienes hemos sido elegidos por el voto popular, liderados por un terrateniente que diciéndose estar en emergencia tiene campos y tierras urbanizables que no lotea especulando que el Estado le termine de llevar todos los servicios para venderlas a precios más altos.

Además de la arquitectura y dar clases en una escuela de Esquel, llevo años en esta actividad, me doy cuenta de las verdaderas intenciones que hay en este tipo de maniobras de la mala política. Es por esto que he dejado de concurrir al Concejo Deliberante pero las puertas del Ejecutivo Municipal siguen y estarán abiertas para recibirlos para debatir, con el respeto que todos nos merecemos, los temas importantes de la ciudad.

LA ECONOMÍA

Todos estamos aquí para representar a los vecinos de la ciudad. Quienes llegamos a un cargo de responsabilidad en 2019 por el voto de los vecinos, asumimos el compromiso de representarlos y debemos cumplir con ese compromiso que quisimos asumir ante los esquelenses cuando firmamos e integramos una lista para las elecciones.

Y para cumplirlo hace falta que cada uno de nosotros cumpla con su rol en las distintas instituciones de la democracia.

Este ámbito legislativo comunal es el lugar de los debates de los temas de interés general de la comunidad, debates que doy por descontado se harán con el mayor de los respetos entre ustedes y hacia ustedes, porque eso representará el respeto que los vecinos se tengan entre ellos y para con nosotros.

En este contexto es que quiero transmitirles los mejores augurios para la labor legislativa que este Concejo Deliberante va a comenzar.

Estamos en una coyuntura económica provincial y nacional a la que Municipalidad no es ajena, toda vez que nuestra economía dependió y depende en gran medida del Estado.

La inflación que va en aumento, las restricciones a las importaciones, que provocan dificultades para adquirir materiales y equipos para trabajar, la falta de oportunidades laborales por los condicionantes que tienen las empresas para tomar personal, la desocupación por la falta de obras públicas provinciales de escala, son, entre tantas, las dificultades de todos los días con las cuales trabajamos para dar servicios y solucionar los problemas de los vecinos de la ciudad.

Por eso trabajamos todos los días para sentar las bases para continuar siendo un Municipio autosustentable, que no dependa de recibir asistencia financiera externa para su funcionamiento normal y habitual. Lógicamente no emitimos moneda para financiarnos, tampoco nos endeudamos, porque consideramos injusto comprometer innecesariamente futuras gestiones municipales.

Mantenemos nuestras cuentas públicas ordenadas, siendo responsables de asegurarnos el dinero necesario a la hora de asumir compromisos: No comenzamos obras si no contamos con los fondos necesarios para pagarlas, porque sabemos que detrás de cada obra hay vecinos que merecen cobrar por su trabajo. Priorizamos las áreas más sensibles, donde sabemos que hay vecinos que, producto de la situación provincial y nacional, han quedado sin oportunidades.

Esta forma de trabajar nos permite cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales para con los trabajadores municipales, logrando además que sus haberes no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. De igual manera cumplimos con las obligaciones para con los proveedores dentro de plazos razonables que permite la administración municipal y los controles que debe realizar.

En Argentina se crearon 18 nuevos impuestos en estos dos últimos años, que gravan el trabajo y la inversión, imposibilitando la creación de nuevos puestos de trabajo y el desarrollo. En la municipalidad de Esquel no creamos impuestos nuevos, cobramos alícuotas bajas en tasas, ingresos brutos, e impuesto inmobiliario.

En 2021 con una inflación que fue de más del 50% solo aumentamos los tributos un 21%. En lugar de generar nuevos impuestos, trabajamos para aumentar el porcentaje de recaudación, porque es más eficiente y fundamentalmente porque es más justo para los contribuyentes.

Seguimos premiando con beneficios fiscales aprobados por ordenanza a los contribuyentes que están al día y cabe destacar que, hasta el momento, aunque hubo una baja en los ingresos respecto de los valores previos a la pandemia, el porcentaje de recaudación sigue siendo alto.

Lo que estamos haciendo nos permite ser económicamente libres; ningún banco ni otra institución nos dice lo que debemos hacer, pagamos nuestras cuentas sin tener que ir a pedirle dinero extra a nadie para cubrir sueldos, proveedores o la luz.

De esta manera podremos ser libres de elegir qué hacemos con nuestro futuro, podemos decir, entre otras cosas, que queremos ser una comunidad sin minería, y que nadie nos puede condicionar en nada por tomar esta decisión, porque podemos vivir de nuestros recursos.

Con nuestros recursos propios es que durante estos años de gestión renovamos casi toda la flota de vehículos de la municipalidad. Con un total de 21 vehículos nuevos entre los que hay camiones recolectores, camionetas, utilitarios y el transporte para concurrentes al Centro de Dia.

Con recursos propios modernizamos la municipalidad con sistemas informáticos que simplifican los trámites del contribuyente, el sistema de gestión documental electrónica, la gestión de claves y trámites online, la simplificación del trámite de habilitaciones comerciales e ingresos brutos, la nueva aplicación para el SEM, implementamos nuevos puntos de gestión en el centro comercial y la terminal de ómnibus.

Implementamos la Mesa de Entradas Virtual, instalamos cámaras de seguridad en la portada de acceso a Esquel, que nos permite conocer, entre otros, todos los vehículos que ingresan mercadería a la ciudad y poder recaudar lo que corresponde.

Estamos próximos a dotar a nuestros inspectores municipales de cámaras de video que filmen todos los procedimientos que hacen y de esta manera evitar muchos inconvenientes que suelen tener producto de las reacciones de algunos infractores.

Continuaremos trabajando para mejorar la atención a los contribuyentes, modernizando la municipalidad, incorporando tecnología para hacer más eficiente e inteligente la administración de nuestro Municipio.

TURISMO

Y si hablamos de vivir de nuestros recursos, el turismo es lo que nos tiene ocupados permanentemente.

La pandemia nos obligó a cerrar la principal actividad que trae ingresos genuinos a nuestra ciudad, la que con mucha gestión y sorteando no pocos obstáculos volvió este verano a recuperar su nivel de actividad, con una ocupación de más del 95% en Enero, con picos del 100% en fines de semana largos.

Esto no es exclusivo de Esquel, ya que lo mismo ocurrió en muchos centros turísticos de Argentina. Pero lo que nos distinguió fue la calificación que nos dieron los turistas, reconociendo la amabilidad de quienes los atendieron en su visita a nuestra ciudad a través de Booking, como el destino más hospitalario del país.

Esto tiene que ver con el trabajo que hacen los representantes de las Cámaras y federaciones que nuclean al sector turístico de la ciudad, con el trabajo conjunto que integramos junto a otras 11 ciudades de la región.

Y también tiene que ver con un trabajo que desde la municipalidad venimos realizando hace años para mejorar la calidad de atención a los turistas y nos indica que, como ciudad turística, vamos por el camino correcto.

Esto tiene que ver con lo que nos indicaron los empresarios brasileros que fuimos a buscar en 2016, quienes nos dijeron muchas cosas que teníamos que mejorar como destino, tiene que ver con la presencia de Esquel en las ferias de turismo en Buenos Aires y otras ciudades que representan mercados emisores, con las gestiones ante Aerolíneas Argentinas y otras líneas aéreas, con la construcción de senderos periurbanos, con todo lo que invertimos en La Zeta, con el trabajo conjunto con empresas y Cámaras de turismo de la ciudad entre tantas cosas.

Tiene que ver con el programa de Turismo y Deportes que estamos implementando este año, para hacer equitativo y claro el aporte a las distintas pruebas deportivas que se hacen en Esquel.

Tiene que ver con una serie de inversiones para mejorar nuestro espacio urbano, ya reconocido por quienes nos visitan: las plazoletas al ingreso de Esquel, el centro comercial y La Zeta.

Seguiremos este año invirtiendo en las calles, plazoletas y espacios públicos, tanto del centro como del barrio más alejado para que el vecino y el comerciante puedan hacer uso correcto de los mismos, mejorando la calidad del espacio público.

Resta mucho por hacer y en la coyuntura económica actual se hace difícil, pero estamos convencidos que este este es el camino para seguir mejorando la ciudad

AMBIENTE

Desde el área de Ambiente hacemos los mayores esfuerzos para mantener limpia y sana nuestra ciudad y su entorno.

Así hemos logrado a lo largo de estos años mejorar la calidad del espacio urbano, tanto en el centro como en distintos lugares de la ciudad, con campañas de limpieza profunda en los barrios, los puntos limpios y con campañas de educación ambiental para que entre todos cuidemos nuestros espacios comunes.

Hicimos un gran esfuerzo en la Reserva Natural Urbana La Zeta, a la que le anexamos la zona de La Cascada, las que están siendo aprovechadas por numerosos vecinos que realizan muchas actividades al aire libre.

Es en este sentido que colaboramos con la Universidad de la Patagonia en la carrera de Guardaparques que la misma está dictando, facilitando a los estudiantes poder realizar una práctica profesionalizante muy útil para ellos.

Hemos renovado la flota de camiones recolectores de residuos para hacer más estable y eficiente el servicio de recolección. En la Planta de Residuos hemos realizado tareas de mejoramiento y mantenimiento en distintos sectores. Para este año tenemos previsto reemplazar parte de los equipos de la Planta que están culminando su vida útil.

Esperamos el acompañamiento del gobierno provincial o del nacional para la construcción de un nuevo Módulo de Enterramiento en la Planta de Residuos, ya que el que hicimos con fondos municipales culminará su vida útil a principios de 2024.

Trabajamos con fondos propios en el mantenimiento de las forestaciones comunales y en la construcción de espacios y miradores dentro de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, mientras esperamos que las condiciones macroeconómicas del país y la provincia permitan el despegue de la actividad forestal como uno de los ejes fundamentales de desarrollo local y regional.

PRODUCCIÓN – PARQUE INDUSTRIAL

Sostenemos que el verdadero motor de la economía de nuestra región son los emprendedores, que tienen el mismo espíritu de nuestros pioneros: todos los días se levantan para atender su emprendimiento, sin importar si hace frío, hay viento, si es feriado o se ha decretado asueto.

Trabajan por un objetivo, no para cumplir horario. Y si por alguna razón no pueden trabajar, saben que es un día perdido y que solamente podrá reponerse si trabajan el domingo o el próximo feriado.

Por eso seguimos apoyando a los productores locales y algunos regionales que hicieron que el CAPEC siga siendo un punto importante en la vida de los emprendimientos jóvenes de la ciudad y la región.

Integramos la Mesa de Innovación y Empresarialidad junto a numerosas instituciones de la región con el fin de aprovechar oportunidades de emprendimientos nuevos que se puedan realizar en la zona.

Estamos esperando la autorización de la inscripción de Esquel ante el Ente Nacional de Comunicaciones para poder avanzar en el pedido de un aporte no reintegrable para realizar una troncal de fibra óptica que conecte a todas las instituciones públicas de la ciudad con esta tecnología de las comunicaciones.

Pusimos nuevamente en marcha la Agencia de Desarrollo Regional – ADRE – con la finalidad de insertar a Esquel y la región en el Programa REDES.

Comenzamos la venta de tierras del Parque Industrial y junto a Vialidad Nacional, la perforación de agua para la Planta de Solución Salina que se instalará junto al Centro de Control de Cargas que se construirá en la entrada al Área de Servicios Industriales.

Recibimos la propuesta de la compra de un terreno en este mismo sector para la instalación de un taller de Revisión Técnica Obligatoria, que licitamos oportunamente y debido a la pandemia decidimos posponer su puesta en marcha. Estimamos que, de construirse las instalaciones en este lugar, en los últimos meses de 2022 estará funcionando.

De esta manera estaremos cumpliendo con las leyes nacionales al respecto, logrando mayor seguridad a los vehículos y dando el servicio que muchos esquelenses necesitan a la hora de transitar las rutas de nuestro país. Cabe recordar que el valor que tendrá esta revisión técnica anual equivaldrá a la mitad del costo del aceite que debe reemplazar un vehículo en los mantenimientos habituales de rutina.

COVID

La experiencia dolorosa del COVID dejó numerosas pérdidas en muchos de nosotros. Nuestro gabinete sufrió la pérdida de quien ejercía el cargo de secretario de Gobierno, Julio Ruiz, quien desempeñaba su función con mucho compromiso y trabajo.

También nos obligó a seguir adelante frente a esta adversidad, a tener que utilizar fondos municipales para colaborar con el Ministerio de Salud en los distintos programas de seguimiento de contactos estrechos y el Vacunar, como así también en el análisis local de la situación epidemiológica y la asistencia telefónica a numerosos vecinos que necesitaban información de todo tipo respecto de las disposiciones sanitarias vigentes como también de los requisitos necesarios para viajar o realizar eventos entre otras cosas.

Es con este equipo, que trabajó coordinadamente con el COEM, que se realizaron trabajos de relevamiento de riesgos de incendios, deslizamientos de tierra e inundaciones en cada una de las viviendas del barrio Cañadón de Borquez y el maitenal.

Para este año tenemos el objetivo de continuar con estos estudios y determinar protocolos y vías de seguridad y evacuación ante contingencias y emergencias en otros barrios de la ciudad.

La pandemia puso más en evidencia que el trabajo de Salud se está haciendo en un edificio que es obsoleto desde hace tiempo.

Tal cual lo dije el pasado 25 de Febrero, en forma casi unánime recibo el pedido de gestionar un nuevo hospital para la ciudad y la región que brinde las condiciones de trabajo adecuadas a los médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud. Y buenas condiciones de atención para todos los habitantes de esta región que requieran de sus servicios.

Por ello, sin dejar de agradecer la obra de ampliación del hospital que ya se licitó y que es muy necesaria para cubrir las necesidades actuales, reitero el pedido de la realización del proyecto y la construcción de un nuevo edificio para el Hospital Zonal de Esquel que cubra las necesidades actuales y futuras de toda la cordillera chubutense.

LICITACION DE TRANSPORTE PÚBLICO- SUBSIDIOS

Entre tantas consecuencias de la pandemia, nuestra ciudad quedó sin servicio de transporte público de pasajeros, obligándonos a licitar nuevamente el servicio. Toda esta situación puso en evidencia los problemas que la reasignación de los subsidios al transporte que el gobierno nacional produjo en todo el país, donde un viaje urbano en la patagonia cuesta $50 y en el AMBA sale $18.

Después de mucho trabajo y colaboración de la Secretaría de Transportes de la Provincia, y con la decisión de subsidiar fuertemente el servicio desde la municipalidad, logramos licitar nuevamente el servicio y adjudicarlo a una empresa local que lo está brindando en este momento.

OBRAS

Con los recursos propios de la municipalidad estamos encarando obras importantes como la pavimentación de la calle Tello, una obra de 36 millones de pesos de inversión, muy necesaria en ese sector de la ciudad para el tránsito de vehículos y línea de colectivos, que fue muy solicitada por los vecinos.

Esta obra de pavimento de hormigón se complementa con otras de adoquinados y pavimentos por consorcios que hemos realizado en distintos puntos de la ciudad a lo largo de estos últimos años, tanto en la zona central como en los barrios más alejados.

Las obras de pavimento realizadas y las proyectadas están publicadas en la página de Obras del sitio web de la municipalidad a disposición de los señores concejales y de los vecinos de la ciudad.

Continuamos con las gestiones ante el gobierno de la provincia para el financiamiento de 35 cuadras de cordón cuneta, que van a facilitar el futuro adoquinado de esas calles. A medida que el recupero de las distintas cuadras de pavimento lo permitan, continuaremos con la pavimentación de otras calles de la ciudad.

Estamos realizando un importante plan de bacheo en distintos sectores de la ciudad.

Continuamos con la apertura de calles donde sea necesario, con el mantenimiento de caminos vecinales, la subida a La Zeta y el enripiado de calles, en los lugares donde se perdió material producto del tránsito o por el hundimiento del mismo.

Comenzamos a gestionar ante el gobierno provincial la pavimentación del camino a La Zeta, que se dificulta mucho mantener debido al alto tránsito que tiene.

Para este año prevemos reforzar el repaso de calles con la contratación de máquinas cuando las motoniveladoras municipales no estén en condiciones de operar debido a desperfectos propios de los años de servicio que tienen.

Pudimos concluir con la obra de infraestructura más grande que se hizo bajo tierra en nuestra ciudad: la red de pluviales. Realizamos reemplazos parciales de la red de drenajes de la ciudad, que se obstruye regularmente y genera problemas en varias calles.

La red de pluviales recargará el cauce del arroyo Esquel los días de lluvia, por lo que estamos gestionando ante provincia una limpieza profunda de todo el cauce del arroyo Esquel, desde la zona de La Cascada hasta la actual planta cloacal, con un monto estimado de 41 millones de pesos. Mientras tanto, con recursos propios seguimos manteniendo lo más despejado posible el cauce del arroyo en los lugares más críticos.

Avanzamos trabajando junto a la Cooperativa 16 de Octubre con la obtención del financiamiento para la obra de captación de agua del arroyo Buitrera, y estamos cerca de lograr el financiamiento del proyecto de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales con reúso de agua.

Quiero destacar la aprobación de la actualización del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad que permitirá un mejor aprovechamiento de terrenos, como así también la planificación de las calles y las redes de infraestructura de las extensiones de la ciudad hacia Trevelin y Valle Chico.

En este año tenemos planificado reanudar los trabajos de actualización del Plan Director de la ciudad entregado en Diciembre de 2015 y que comenzamos a desarrollar con la Universidad de la Patagonia.

TOMAS DE TERRENOS

Continuamos con la gestión de obras en el Programa de Generación de Suelo Urbano en Nación, con la dificultad que mientras realizamos un avance en el proyecto se producen ocupaciones irregulares en los terrenos y nos obliga a rehacer el proyecto.

Nuestra ciudad tiene tierras aptas para urbanizar en varios sectores del cerro Excursión, no así en las zonas superiores del Estación, Bella Vista, Borquez y Don Bosco que poseen situaciones de riesgo de incendio y deslizamientos de suelos determinadas en los estudios realizados que indican que no pueden seguir creciendo dentro del bosque como lo están haciendo.

Venir de otras ciudades, estar en estado de vulnerabilidad o ser una persona reconocida no te da derecho a ocupar terrenos riesgosos ni la vereda ya que, con el dinero para llevar servicios a 200 familias bien ubicadas, se logra abastecer solo 20 en zonas mal ubicadas.

Mientras los poderes del Estado que deben intervenir en este problema no lo hagan, o no haya leyes que los obliguen, no habrá forma de frenar estos avances de viviendas en zonas donde la gente nunca va a poder vivir dignamente y lo hará siempre corriendo riesgos.

Y lo que es peor, la urbanización espontánea, muchas veces anárquica termina generando lugares donde el Estado después no puede entrar: pasajes sin calles, donde el Narco genera un Estado paralelo para vender la droga que enferma a toda la sociedad. Basta con ver lo que pasó hace pocos días con la droga envenenada en Buenos Aires, y con lo que pasa en algunos sectores de las grandes ciudades del país.

Desde la Municipalidad hemos hecho numerosos esfuerzos, algunos a riesgo físico de los empleados y funcionarios que fueron a desarmar los alambrados sufriendo amenazas y persecuciones. Pero muchas de estas tomas de terrenos, son llevadas a cabo por mafias que después los venden a los más necesitados, insisten y terminan logrando su cometido.

Las pruebas están en las redes sociales donde ofrecen en venta los terrenos tomados, con nombre y apellido, pero si esos actos son hechos de la manera en que “no constituyen delito”, como se me explica con mucha corrección, y nadie puede actuar de oficio, todo el trabajo que se hace desde la municipalidad es en vano.

También hay que destacar el aprovechamiento político y de especulación que algunos hacen de la dificultad del acceso a la tierra que hay en la ciudad, teniendo en cuenta que uno de los principales voceros de este reclamo es propietario de tierras contiguas a las zonas urbanizadas y también de campos.

TIERRAS FISCALES:

No obstante, desde la Dirección de Tierras Fiscales se sigue trabajando en la regularización de terrenos y en los trabajos de adjudicación de tierras.

Gracias al trabajo conjunto con el IPV, la Cooperativa y la empresa constructora hemos logrado destrabar un conflicto de larga data que impedía que las redes de infraestructura eléctrica de Valle Chico se terminen y poder conectar el servicio a los terrenos.

Realizamos movimientos de suelos en los terrenos para los gremios y la cesión de 132 lotes al IPV para la construcción de viviendas en el sector.

Estuvimos presentes reiteradas veces en el sector, solucionando los problemas de los vecinos que recién recibían sus viviendas y que tenían problemas en el abastecimiento de agua, verificando y gestionando en el IPV los temas que solicitaron.

Estamos gestionando para el sector la traza de la red de gas para 200 familias en una primera etapa, y para un sector mucho más grande en etapas posteriores. Es un proyecto complejo debido a las tomas de terrenos que hay en el sector.

Asimismo, estamos gestionando ante Vialidad Provincial el mejoramiento del acceso alternativo desde la ruta 259 en el camino vecinal de la Casa Estudiantil.

DESARROLLO SOCIAL

En lo que respecta a la política de vivienda que llevamos adelante desde la municipalidad, continuamos con el otorgamiento de microcréditos que beneficiaron a más de 700 familias de toda la ciudad. Cabe destacar que este es el subsidio más grande que está entregando la municipalidad y que beneficia al compre local con 45 millones de pesos invertidos en comercios de la ciudad a través de los beneficiarios del programa.

Desde la red de empleo continuamos trabajando en distintos programas que promuevan el empleo en la ciudad, dentro de un marco económico nacional en el que ningún empresario quiere tomar nuevos empleados por todas las complicaciones y costos que significan: el empleado gana poco, pero al empresario le significa un costo laboral tan alto que no le permite sostener su empresa. Es por esta razón que numerosas empresas multinacionales han abandonado el país, y otras inversiones privadas que se iban a realizar en la ciudad no se concretaron.

No obstante esta situación que no podemos cambiar desde Esquel y sabiendo de la demanda de capacitaciones en oficios, hemos realizado cursos de construcción en seco que permitió que vecinos de nuestra ciudad adquieran la capacitación. Varios de ellos consiguieron trabajos en distintas obras antes de haber terminado el curso. Para este año tenemos planificado continuar con cursos de soldadura, costura, instalaciones de calefacción, y otros tantos que hemos ya realizado en otras oportunidades.

Continuamos con la asistencia alimentaria a familias y a comedores de acuerdo a la ordenanza vigente. Estamos elaborando un proyecto de ordenanza para reemplazar estos planes por una tarjeta alimentaria municipal, para que una vez terminada la pandemia, quienes no puedan encortar trabajo, puedan fortalecer su vínculo en torno a una mesa con alimentos elaborados en familia.

Un capítulo especial de la asistencia alimentaria tiene que ver con todo lo que se hizo durante la pandemia, en la que trabajaron incansablemente voluntarios, instituciones, empleados, funcionarios y hasta algunos concejales en el armado y la distribución de bolsones alimentarios. Y quiero dar un especial reconocimiento al Regimiento local del Ejército Argentino por el acompañamiento que nos dio durante muchos meses de la pandemia.

Como todos los años, el Plan Calor implicó e implicará un esfuerzo importante durante los meses más fríos del año, con la asistencia de más de 700 familias. Pero también se trabaja para darle una mejor calidad de vida a los vecinos mediante conexiones de gas domiciliarias, Prevemos para 2022 un total de 100 nuevas conexiones.

Hemos destinado 5,3 millones de pesos en 2021 para que no le corten en suministro de gas a 173 familias de Esquel y 3 millones de pesos en 2022 que, sumados a otro tanto que aportará la Coop 16 facilitará el pago de las facturas de agua, cloacas y energía eléctrica.

Pero también hay que decir que de las 173 familias a las que ayudamos para que no les corten el suministro de gas, no todas están cumpliendo con la obligación de devolver a la municipalidad las cuotas que se comprometieron: registramos una morosidad de más del 40%, y lo que es peor, ya adeudan más de 1,5 millones de pesos nuevamente a la distribuidora de gas.

Somos la única ciudad que diseñó una Tarifa Social con fondos propios, haciendo un aporte real a las consecuencias económicas de la inflación y a la falta de trabajo que hay en la Argentina y Chubut, pero no es posible sostener este esquema todo el tiempo. Si es necesario continuar con la asistencia de quienes no puedan pagar, las próximas tarifas sociales deberán venir del gobierno nacional o el provincial.

Continuamos trabajando en las áreas del Adulto Mayor, con distintas actividades y contención de nuestros mayores que lo necesitan, y en el mismo sentido en el área de Discapacidad. Cabe destacar, como le hicimos ver a los padres de los concurrentes del Centro de Día y a los señores concejales, que el mismo sigue siendo deficitario. Y que por el bien de los concurrentes es necesario que entre todos encontremos una forma de gestión del Centro de Día, que le dé estabilidad económica y de atención a los concurrentes.

En lo que respecta a la restitución de derechos, continuamos trabajando en el Servicio de Protección de Derechos, pese a todas las dificultades que los reclamos por falta de pago de los empleados provinciales generan. Y creamos la ¨Dirección de Género y Diversidad que está trabajando en los casos más complejos de violencia de género. Capítulo especial es la firma del convenio con la Escuela Proyecto Barcelona, para el abordaje de los varones que ejercen violencia.

También estamos abordando el problema de otro de los crímenes más aberrantes que tiene la humanidad: la trata y explotación de personas, avanzando con la firma de un convenio de cooperación con el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas de Nación.

Para poder trabajar de la manera más eficiente es que estamos realizando un relevamiento social en los barrios de la ciudad que, completado con el relevamiento ambiental permitirá cruzar datos con otras instituciones y contar con una base de datos actualizable que permita dirigir la inversión social de la manera más eficiente posible, atendiendo a aquellos que estén en la situación más vulnerable.

JUNTAS VECINALES

Estamos implementando en las sedes vecinales de la ciudad el programa de control de la fauna urbana, mediante esterilizaciones de mascotas que realizamos en forma rotativa en las distintas sedes vecinales. Tenemos como objetivo para este año superar las 2000 castraciones en distintos barrios de la ciudad.

Continuamos reforzando el vínculo con las juntas vecinales, mediante el mejoramiento y mantenimiento de los edificios y las instalaciones deportivas de las mismas.

DEPORTES

Y en las juntas vecinales que todavía no cuentan con instalaciones deportivas, estamos llevando a cabo un programa de construcción de playones deportivos, con el objetivo futuro de promover el deporte en el corazón de cada barrio de la ciudad. Ya construimos la plaza multifunción del Badén 2, mejoramos el gimnasio del Borquez, la cancha del Estación, y estamos construyendo en este momento los playones del barrio Los Sauces y el Jorge Newbery.

Faltan muchas por construir o refaccionar, pero este es el camino de llevar el deporte a los barrios que estamos marcando.

Volvimos a implementar las colonias de vacaciones después de la pandemia, con gran éxito.

Estamos implementando inversiones para el programa de Turismo y Deportes que permita brindar un apoyo equitativo de la municipalidad a las distintas pruebas deportivas que se realizan en la ciudad y sus alrededores. Sabemos que cada prueba deportiva trae además ocupación de la infraestructura turística de la ciudad, trae trabajo para todos los que directa o indirectamente trabajan para la industria del turismo de la ciudad.

Y es en este sentido que este año tenemos proyectada la firma de convenio para la construcción de dos canchas de césped sintético, para permitir la práctica del fútbol todo el año. Una a realizarse en el Parque de la Bandera, la que será utilizada por las escuelas deportivas durante la semana y tal cual lo prometimos antes de la pandemia, por la Liga Barrial Independiente de Fútbol los fines de semana.

La otra se hará en un club de la ciudad, lo que nos permitirá contar ya con dos canchas de césped sintético con medidas reglamentarias, a la que tenemos proyectado sumar otra más el próximo año.

En el Parque de la Bandera estamos nivelando el terreno para dejar además dos canchas de tierra, que podrán a futuro también recibir césped sintético.

Esto, además de un apoyo importante a la práctica deportiva, nos permitirá ser sede de torneos de fútbol nacionales y regionales que también serán un recurso para el sector turístico al igual que las demás competencias que se realizan en Esquel.

Todas estas inversiones dan cuenta del compromiso de esta gestión municipal para con el deporte en todas sus expresiones. Porque entendemos el deporte como un poderoso vehículo de contención social que da bienestar y evita muchos problemas de salud y seguridad.

Después de muchos meses cerrado por la pandemia, volvimos a abrir el Natatorio Municipal, con instalaciones termomecánicas nuevas y con un sistema de mantenimiento del agua que no utiliza cloro. Resta para este año la adquisición de un dispositivo de limpieza automático y la gestión de la construcción de vestuarios nuevos en planta baja.

El actual natatorio no alcanza a cubrir la demanda actual, por ello realizamos gestiones para que un club de Esquel pueda firmar un convenio con la Universidad del Chubut para utilizar la pileta del edificio de misma, más conocido como Centro de Encuentro.

CULTURA

También, con la Universidad de Chubut tenemos el objetivo de poder utilizar el auditorio del Centro de Encuentro para los distintos talleres y eventos culturales que se realizan en nuestra ciudad ya que, el actual auditorio de la calle Belgrano 330 no da abasto para cubrir las distintas actividades culturales que requiere la ciudad.

Volvimos a la mayoría de las actividades culturales de la ciudad, apoyando a nuestros artistas locales en todo lo que está a nuestro alcance: Domingos de Plaza, el aniversario de la ciudad, el Trocha Rock y otros eventos al aire libre.

Mediante el Pre Cosquín Esquel logramos enviar embajadores culturales de Esquel y la región a Cosquín 2022.

Continúa con su importante labor el reconocido Punto Digital Esquel, capacitando a vecinos que no pueden acceder a la tecnología y el conocimiento de la misma, como así también el acceso a trámites on line que la pandemia obligó a realizar a través de una computadora.

Continuamos con la cartelera del Cine Digital, el Programa de Alfabetización, somos Ciudad Educadora y ponemos a disposición de los vecinos una gran cantidad de cursos, programas, talleres y ferias durante todo el año tanto en Belgrano 330 como en el Centro Cultural Melipal.

Y porque somos ciudad educadora, más en este momento en que estamos ante una catástrofe educativa provincial donde muchos chicos de cuarto grado no saben leer ni escribir, por más que la educación sea una responsabilidad de la provincia en la crisis actual debíamos involucrarnos,

El año pasado, mediante , realizamos tareas de mantenimiento liviano en varios edificios escolares de la ciudad.

La educación es importante para que, entre tantas cosas, la noción de derechos y obligaciones cobre su justa dimensión, así el derecho a peticionar a las autoridades se ejerza en la vereda, pero no tomando la mesa de entradas de la municipalidad. Así el derecho a manifestarse termine con el derecho a trabajar de los demás, porque si no podemos trabajar, perjudicamos a otros vecinos que necesitan de los servicios municipales.

Así el derecho a presenciar las sesiones del Concejo Deliberante tenga como límite dejar sesionar a los concejales, sin interrumpir las sesiones con insultos y amenazas a quienes fueron elegidos democráticamente por los vecinos para representarlos.

Todo esto pasa y seguirá pasando cada vez más si seguimos aumentando la carencia de valores que tenemos como sociedad, por falta de una educación en la que los chicos aprendan a pensar, y no que les enseñen como tienen que pensar mediante el adoctrinamiento militante que sabemos que se realiza en algunas aulas.

Necesitamos que nuestros hijos aprendan conceptos como la solidaridad, empatía, inteligencia emocional y el valor del trabajo responsable para sí y para la sociedad.

La educación sirve para que como sociedad valoremos realmente la democracia y no caigamos fácilmente en las trampas de gobiernos autoritarios, llevados adelante por líderes autócratas que terminan encarcelando o asesinando opositores, cercenando el derecho a expresarse de la gente mediante la censura o la cárcel, haciéndole creer a la población de la existencia de enemigos externos e internos a los que hay que combatir, y que termina en la invasión de las fronteras de otros países como está ocurriendo en Ucrania por parte del presidente ruso.

Necesitamos una educación de calidad como supo tener la Argentina en otros tiempos, para que a nuestro país no le ocurra lo mismo que a la Venezuela de Maduro, la Alemania de Hitler, la Rusia comunista de Stalin o la Rusia capitalista de amigos de Putin que hoy lleva a una invasión aberrante y una guerra desigual con una Ucrania democrática.

Estamos convencidos de que lo que transforma las ciudades es su educación y su cultura, no las oficinas ni las industrias, y mucho menos los líderes autocráticos que se eternizan en el poder.

Una sociedad con solo industrias u oficinas no vive, solo genera riqueza; pero la riqueza sola no alcanza, solo es un medio para lograr otras cosas más profundas que no se compran con dinero, y eso nos lo permite la cultura.

La cultura es el medio para tener tiempo para invertirlo en nosotros, nuestra familia, o amigos. Sin ellos, o el tiempo para estar con ellos, el dinero no sirve de nada.

Señor presidente, esta es una breve reseña de lo que hicimos en 2021 lo que proyectamos para el próximo año y nuestra postura ante distintos hechos que nos toca afrontar. Habrá opiniones de todo tipo según la afinidad política de cada uno: pocos datos, o muchos datos, poco o demasiado contenido político, demasiados o pocos proyectos. Son las reglas de juego y las conozco.

Pero lo que tienen que tener por seguro los señores concejales es que el gobierno municipal que me toca encabezar trabaja todos los días con el compromiso de mejorar la vida para todos y cada uno de los vecinos de la ciudad, por un futuro para nuestros hijos y el disfrute de nuestros mayores.

Todas las obras, programas y proyectos que acabo de mencionar se realizan por decisión de quien les habla y gracias al trabajo conjunto de los funcionarios, contratados y empleados municipales, el acompañamiento de este Concejo Deliberante y muchos vecinos e instituciones de la ciudad.

Lo podemos lograr porque efectuamos un uso racional de los fondos públicos, planificamos el gasto buscando eficiencia, financiándonos en gran parte con recursos propios, sin endeudamos innecesariamente.

Pagamos en tiempo y forma las obligaciones municipales: sueldos y proveedores. Mantuvimos hasta ahora el poder adquisitivo del empleado municipal, que en el contexto provincial no es poca cosa. Incorporamos maquinarias y vehículos nuevos para brindar mejor los servicios y generamos fondos propios para reinvertir en la ciudad.

Muchas cosas más logramos hacer durante todo el año que pasó y los anteriores, los que se encuentran reflejados en el sitio web de la municipalidad y las redes sociales de prensa municipal. Están a disposición de los señores concejales y de todos los vecinos de la ciudad.

Son muchos los desafíos para este 2022. Esperamos lograr todas las metas que nos hemos propuesto y tengan la certeza de que daremos lo mejor de nosotros: nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y fundamentalmente nuestro trabajo para todos los vecinos de Esquel.

El futuro de Esquel nos involucra a todos. Busquemos nuestros puntos de acuerdo y trabajemos sobre ellos, nuestra ciudad es más importante que nuestras diferencias políticas.

DE ESTA MANERA, DEJO FORMALMENTE INAUGURADO EL PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2022