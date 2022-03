Alonso pidió que los temas propuestos por bloques minoritarios "sean tratados con respeto"

El concejal del bloque "Por Esquel", Hernán Alonso, se refirió en diálogo con Red43, a las palabras emitidas por el Intendente Sergio Ongarato, en el discurso de la apertura de sesiones ordinarias del HCD.

En principio, coincidió y valoró la palabra que tuvo el mandatario con respecto a la situación que se vive en Ucrania: "es uno de los temas que preocupan al mundo y no podemos estar ausentes de esto. Lo comparto".

Por otro lado, aseguró que "es un discurso muy similar a los que hace durante su gestión. Le da más importancia a comprar vehículos que a tener un plan de viviendas".

"No coincido en que deje de participar o acercarse al concejo. Ahí hay una pequeña falta a la verdad, ya que concurre cuando los bloques no oficialistas no están"