De El Calafate a Mar del Plata: Coco Urbano llegó a Esquel en silla de ruedas

El reconocido atleta paralímpico nacional, Aníbal "Coco" Urbano se encuentra realizando la octava Travesía por una Vereda al Mar, que consiste en realizar 3500 kilómetros en sillas de ruedas, desde El Calafate en Santa Cruz hasta Mar del Plata. Hoy llegó a Esquel.

Sobre la travesía, el atleta contó que: "Tiene una propuesta concreta que tiene que ver con los derechos vulnerados de las personas con capacidades deferentes. Entre ellos, el derecho a la accesibilidad. Esta travesía se denomina por una vereda al mar. Las personas que andamos en sillas de ruedas no podemos ingresar por la arena y también alcanza a los lagos, ríos y lugares de esparcimiento donde no hay accesibilidad".

"Por ejemplo, en este recorrido me recibieron muy bien, pero me ha tocado complejos de cabañas donde no tienen una cabaña para sillas de ruedas", agregó.

Sobre los detalles de la travesía: "El 16 de febrero hicimos la propuesta de travesía de 3500 kilómetros en silla de ruedas. Arrancamos el 17 de febrero desde El Calafate en 100 kilómetros por día. Luego de varios días llegamos a 1200. Aún faltan 2300 más hasta Mar del Plata. Vamos a ir por la Ruta 40 hasta Zapala para abarcar la mayor cantidad de ciudad es posibles".