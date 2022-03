Terenzi solicitó al MPF informes sobre los incendios en edificios públicos de Rawson

La Senadora de Juntos por el Cambio por Chubut, Edith Terenzi, presentó una nota ante el Ministerio Público Fiscal en la que solicita los informes sobre los incendios de los edificios públicos en Rawson, en el marco de las manifestaciones luego de la aprobación del proyecto de zonificación minera.

En la misma expresa que: “Inquieta la reserva alrededor de la causa que investiga los daños sobre los edificios públicos".

En línea con lo expuesto anteriormente, el Procurador General Dr. Jorge Miquelarena, señaló que “unos 750 expedientes al menos, pueden ser muchos más, se quemaron en el ataque a la Fiscalía y esto implica también daños a los derechos de cientos de víctimas, ya que los plazos no pueden suspenderse”.

En el marco de la investigación, el fiscal Omar Rodríguez concretó siete allanamientos, en los cuales se contó con la colaboración de personal de la División do Investigaciones de Trelew, División Drogas Peligrosas, Grupo Especial do Operaciones GEOP, y de la División Policía Científica Rawson, entro otros. Si bien manifestó que de estas diligencias se obtuvieron resultados positivos, “solicito se me informe sobre los mismos, y las conclusiones hipotéticas a las que se ha arribado”.

También la Senadora Nacional le reitera al Ministerio Público Fiscal que tome todas las acciones propias de su ámbito de competencia funcional, para esclarecer los hechos y, sobre todo, tome las medidas necesarias para su esclarecimiento y la recuperación máxima posible de todo el material público perdido.

El pedido “tiene por fin arrojar luz a conclusiones precisas sobre las consecuencias de los hechos desatados en dicha ocasión, siendo de preocupación de todos los chubutenses por su gravedad institucional y para mi tarea como legisladora nacional”, concluye.