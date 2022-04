El argentino Diego Maradona es la primera personalidad del fútbol mundial que aparece en el video oficial del tema "Hayya Hayya (Better Together)", que fue lanzado por la FIFA este viernes, horas antes del sorteo del Mundial Qatar 2022 en la ciudad de Doha.





La imagen del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020, en el festejo de uno de sus goles ante Bélgica en la semifinal de México '86, aparece durante unos segundos en el inicio de la canción, primera de la banda sonora de la próxima Copa del Mundo.



El videoclip también incluye las imágenes del chileno Gary Medel y el sueco Zlatan Ibrahimović, dos futbolistas que no estarán presentes en la copa ya que sus selecciones fueron eliminadas.



El tema es interpretado por Trinidad Cardona, de Estados Unidos, el referente del afrobeat Davido y la artista sensación catarí Aisha, con una estrategia de "establecer conexiones innovadoras y significativas entre los aficionados al fútbol, los amantes de la música, los jugadores, los artistas, y el deporte y las canciones que más gustan", explica la FIFA en el comunicado de lanzamiento.





"Al unir voces de América, África y Oriente Medio, la canción simboliza la manera en que la música y el fútbol pueden tender puentes en el mundo", consideró el director de la División Comercial de la FIFA, Kay Madati, acerca de la obra influenciada por sonidos del rythm & blues y del reggae.



El single, ya disponible en distintas redes sociales, es el primero de varios que sonarán en los próximos meses, camino al inicio del Mundial, el 21 de noviembre próximo.







QUIÉNES SON LOS INTÉRPRETES DE LA CANCIÓN DEL MUNDIAL

"Hayya Hayya (Better Together)" es el primer sencillo de la banda sonora oficial de la FIFA para el Mundial Qatar 2022, dado a conocer hoy horas antes de que se realice el sorteo que determinará la conformación de los grupos de la trascendental cita futbolística.



"Hayya Hayya", es decir "vamos vamos", cantan en los típicos paisajes cataríes, que combinan desierto y playa, el joven artista estadounidense Trinidad Cardona, el africano Davido y la local Aisha, que conforman el trío elegido para el primero de una serie de temas que se conocerán en los próximos meses.



La cara principal del clip es Trinidad Cardona, un artista emergente nacido en 1999 en Arizona, Estados Unidos, hijo de dos madres, una puertorriqueña y la otra mexicana.



Con un estilo que une los ritmos urbanos, el hip hop, el pop y el R&B con un toque de sus raíces latinas, Cardona saltó a la fama en 2017 con su tema "Jennifer", al que le siguió "Dinero", ambos con más de 45 millones de reproducciones.



"Cuando escuché la canción por primera vez, instantáneamente me puse de buen humor. Es una celebración, representa todo lo que representa la Copa Mundial de la FIFA. Gente de todo el mundo uniéndose, y me encanta ese mensaje", planteó.



David Adedeji Adeleke, conocido por su nombre artístico Davido, nació en Atlanta, en Estados Unidos, pero se crió en Lagos, la ciudad más importante de Nigeria. Tiene 29 años y numerosos hits que lo posicionaron en los últimos años como uno de los artistas africanos más populares del mundo. Su despegue fue en 2012, con su tema "Dami Duro", al que le siguieron muchos éxitos. Combina afrobeats, electropop y reggae, entre otros ritmos.



En su último disco, "A Better Time" (2020), hizo gala de su influencia y de los contactos que facilita ser parte del catálogo de Sony Music para tener colaboraciones de figuras mundiales como Nas, Nicki Minaj o Chris Brown, entre más.



Finalmente, la qatarí Aisha es, si bien acaso la menos famosa de los tres, la conexión con el país anfitrión: "Me siento bendecida y honrada de existir en estos tiempos tan excitantes, y ser testigo y parte de este hito tan grande para mi país, Qatar", confesó la artista, que en su joven trayectoria actuó en distintos países del mundo y llegó a presentarse en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la inauguración del Doha Festival City.