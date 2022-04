El intendente Sergio Ongarato, habló sobre la presentación del Plan Invernal de Vialidad Nacional

Al respecto dijo que "fui convocado con otros intendentes de la región. Vialidad nos dijo que se ha trabajado para tener mayor capacidad de respuesta ante una nevada".

No obstante, dijo que la presentación del Plan se trató de "un acto político en donde se habló mal del gobierno anterior y se hizo loas del gobierno actual". "Me llamo la atención, no me esperaba algo así. En esa reunión no se dijo nada acerca de cómo se va a trabajar", criticó.

El intendente dijo que "esperaba alguna coordinación con los municipios y otras entidades" y apuntó a las autoridades de Vialidad Nacional. "Necesitamos que las rutas estén despejadas, hago responsables de esto a las máximas autoridades de Vialidad Nacional y no a la gente local que sí la vemos trabajando", enfatizó.