El sorteo para definir los grupos del Mundial de Qatar 2022, se realizará hoy a las 13 de la Argentina en Doha, donde se darán las coordenadas que cada uno de los 32 seleccionados seguirá a partir del 21 de noviembre, cuando se jugará el partido inaugural.

Con el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni como uno de los ocho cabezas de serie, la atención se posará sobre los tres rivales de la etapa de grupos.

La organización de la Copa definió que se tomará como referencia para ordenar a los equipos la posición en el ranking FIFA que se publicó anteanoche, tras los últimos encuentros amistosos y por las eliminatorias. La última versión de ese listado tiene a la Argentina en el cuarto lugar, lo que le garantiza a la selección de Scaloni ser una de las cabezas de serie.

¿Cómo será el sorteo?

Los equipos clasificados serán distribuidos en cuatro copones, ordenados según su posición en el ranking FIFA. Los ocho grupos estarán conformados por un equipo de cada copón, en busca de un nivel lo más parejo posible.

Se establecieron una serie de restricciones para garantizar la diversidad geográfica: no puede haber más de dos equipos europeos juntos, y de las restantes federaciones (Sudamérica, Centro-Norteamérica, África, Asia y Oceanía) solo puede haber uno por grupo.

En este sentido, la FIFA aclaró que esto se dará “en la medida de lo posible”, dada la complejidad que suma el hecho de tener bolillas indefinidas. Otra regla que añadió la FIFA es que todos los grupos deben tener al menos un europeo, con lo que habrá cinco que tengan dos selecciones de la UEFA.

Lo único que ya está resuelto es que Qatar, como anfitrión, estará en el Grupo A. Al empezar el sorteo se distribuirán el resto de las cabezas de serie entre los grupos B y H. Luego se sortearán los demás copones: una bolilla determinará qué país va a cada grupo y otra, en qué posición (del 2 al 4) se ubica dentro de la zona. Esto último sirve para establecer el orden de los partidos.

La Argentina será cabeza de serie con Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Portugal. El segundo copón tendrá grandes potencias: Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Croacia, México, Estados Unidos y Uruguay, aunque este último no puede quedar emparejado con la Argentina por ser de la misma federación.

En el tercer bombo quedarían los equipos menos fuertes de los clasificados de Europa. Serbia, que había mandado al Portugal de Cristiano Ronaldo al repechaje, y Polonia, vencedor del playoff con Suecia.

En este lote figurarán, además, Senegal, Irán, Corea del Sur, Japón, Túnez –subió al bombo 3 por la derrota de Canadá en la última fecha– y Marruecos.

El copón 4, de los que en los papeles son los más débiles, incluirá las tres bolillas que todavía no tienen dueño. No es un problema en el caso del playoff europeo, pero para el sorteo plantea una complicación adicional en los otros dos casos porque se deberán considerar múltiples posibilidades para cumplir con la regla de que no se repitan equipos de una misma federación. Ecuador (tampoco le puede tocar a Argentina) entrará en este copón, al igual que Arabia Saudita, Camerún, Canadá y Ghana.