El presidente del Concejo Deliberante, Diego Austin, habló sobre la documentación ingresada a la Comisión Investigadora, respecto al alquiler del inmueble que el municipio no utilizó.

En diálogo con Red 43, Diego Austin, comentó que el pasado lunes a las 8:30 hs se reunieron los concejales que conforman la Comisión Investigadora y recibieron la documentación sobre el inmueble alquilado por el municipio. En este sentido, detalló: "se hizo copias a bloques para su análisis, se pasó a un cuarto intermedio hasta las 11:05 hs y, previo a eso, se habían determinado a las autoridades que quien preside la comisión evaluadora es el concejal Filipini".

Al mismo tiempo, el presidente del Concejo Deliberante remarcó que "en el transcurso de entre hoy y mañana tiene que estar la contestación del Departamento Ejecutivo", informando cuándo tendrán que reunirse nuevamente para analizar la documentación enviada.

Por otro lado, Austin habló sobre la posibilidad de hablar con el intendente Sergio Ongarato, teniendo en cuenta que el pedido fue rechazado por el bloque oficialista el pasado viernes en la sesión del Concejo Deliberante. "Por el momento sería innecesario" manifestó y señaló: "tenemos que que reunir la información necesaria, tomar conocimiento de lo que se hizo hasta el momento y después evacuar las dudas con el mismo intendente y ver como se puede resolver este error que hubo y como se corrige a futuro".

Respecto al edificio alquilado, Austin indicó que "lo que fallo fue el hecho de la recisión del contrato en tiempo, y el no haber tomado la determinación de que ese local no era apto para lo que se lo estaba alquilando en el momento correspondiente". Asimismo, dijo que no fue delito, sino un error y agregó que "esta gestión desde el primer momento se hizo cargo de los errores".

"Ni bien llegue la documentación el presidente va a convocar una nueva reunión para el análisis de la documentación que llegue. Se hablará, se hará su interpretación y nos volveremos a reunir para ver que dudas y que conclusiones tenemos", concluyó.