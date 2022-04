Hace varios días, el escribano Juan Cruz Lagos sufrió una suplantación de identidad a través de WhatsApp y, bajo su nombre y su cara, varias personas han resultado estafadas.

Sin embargo, lamentablemente la situación no quedó ahí. Ahora, le hackearon la cuenta de Instagram lo que hace que muchas personas puedan caer en la trampa más fácil, ya aparece su nombre, fotos con su familia, entre otras cosas.

"En WhatsApp no era mi número, sino otro número. Ahora entraron a mi cuenta de Instagram que tiene una leyenda juancruzlagos.lil. La llaman a la gente y le piden plata, diciendo que estoy en el Banco Macro y me bloquearon la cuenta. Es una cosa intolerable. La fiscal me dice que le pasó a tres personas más. Es una situación incómoda e insoportable porque la gente, de buena fe responde a este tipo de cosas y deposita plata", expresó Lagos.

"Vuelvo a aclarar. Esto es peor porque es mi Instagram personal. Vuelvo a decir que no tengo ningún problema con el banco, no pido plata, no cambio dólares, nada de eso. Es insoportable, pero es necesario aclararlo", agregó el escribano.

Además, indicó: "Mi celular es el mismo de toda la vida; vivo en el mismo lugar y estoy todos los días en la escribanía si alguno tiene una duda. Lo que tiene que quedar claro es que no compro dólares, no vendo dólares, ni le pido plata a la gente. No tengo problemas con el banco, ni me bloquearon la cuenta. El fiscal está trabajando y teóricamente el dinero de la gente que depositó está retenido".