El secretario de Turismo de Trevelin, Juan Manuel Peralta, habló sobre sus intenciones para una posible precandidatura a intendente de Esquel.

En diálogo con Red 43, Peralta señaló su posible precandidatura a intendente de Esquel y explicó sus motivos. "Desde muy chiquito mi intención es representar a mi partido en una elección, es algo que s muy importante, y son mis aspiraciones políticas pero falta mucho trabajo en unidad, conceso y diálogo para definir que nombre puede llegar a ser". A su vez, manifestó: "el proyecto que necesitamos trabajar para recuperar el peronismo en el municipio es algo muy importante".

"Yo puedo hablar de lo turístico, sustentable. Cuando hablo de los turístico puedo hablar de lo social", comentó Peralta y resaltó: "creo que Esquel se merece un buen proyecto y buen plan de desarrollo sustentable que involucre la arista turística, y otras la producción, la forestal".

"Si me toca ser lo voy ser con muchas ganas y convencimiento, y si no me toca ser voy a estar de la misma manera para poder acompañar a mi partido a tener una muy buena elección y que eso nos lleve a recuperar el municipio", destacó.

"Tenemos mucho para aportar, yo puedo aportar desde lo turístico, otras personas pueden aportar desde otros campos y creo que podemos llegar a un proyecto muy interesante para presentar a la comunidad y ser una de las propuestas que compita en las próximas elecciones", concluyó.