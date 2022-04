La jueza de faltas de Esquel, Dra. Adriana Conesa se refirió a las estadísticas de infracciones en el primer trimestre del año.



“Nosotros normalmente llevamos adelante estadísticas de todas las actas que van ingresando, las que son labradas por agentes municipales, de policía o de agentes provinciales de seguridad vial y también denuncias que realizan los vecinos en particular en el Tribunal de Faltas. Es una estadística que hacemos mes a mes, y al finalizar cada trimestre se hace una estadística general”, explicó la jueza.



Al mismo tiempo, detalló que en el primer trimestre del año 2022 se detectaron 788 infracciones de diversos tipos, como infracciones al sistema de estacionamiento medido, medioambiente, zoonosis, bromatología y obras particulares, entre otras.



“Las infracciones de tránsito son las más frecuentes”, subrayó Conesa y agregó “Además, ocurre que en algún momento del año tenemos más de ambiente por la estacionalidad, como en el verano pasa con los riegos fuera de horario, por ejemplo, y ahora en esta parte del año surgen infracciones por las quemas que se realizan luego de las podas. Algunas infracciones son estacionales. También suelen mantenerse las infracciones de obras y este año se han detectado más infracciones de Bromatología y Comercio por productos vencidos, comercios sin habilitación o productos que no están aptos para el consumo humano. Ahí el personal municipal hace el decomiso preventivo y luego en el Tribunal, se confirma o no el decomiso” señaló.



CAPACITACIONES A AGENTES



Sobre fines del año pasado el personal municipal de diferentes sectores fue capacitado por personal del Tribunal de Faltas para el correcto proceder en situaciones de control y son positivos los resultados. “Hacemos capacitaciones no solo para personal municipal, sino también para otros ámbitos, por ejemplo, semanas atrás se capacitó al personal policial dependiente de la Comisaría Segunda. Con esto se busca evitar que se deban desestimar actas labradas, situación que suele impedir luego el avance del procedimiento”.



LOS INFRACTORES PUEDEN HACER SUS DESCARGOS



Cuando el vecino es notificado de su infracción tiene un plazo de cinco días hábiles para presentarse en el Tribunal de Faltas y hacer su descargo. En ese momento se hace una resolución al respecto o, en caso de que existan muchas diferencias con lo que expone el infractor, se puede abrir una etapa de juicio con audiencias donde cada una de las partes expone su posición. Además, el infractor puede hacer el pago voluntario dentro de esos cinco días en el Tribunal de Faltas.