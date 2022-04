El secretario de Cultura, Damián Duflós, comentó la gran repercusión que tuvo la muestra de Malvinas en el Centro Cultural Melipal.

En diálogo con Red 43, el secretario de Cultura contó que la muestra de Malvinas recibió la visita de muchas instituciones y escuelas de la ciudad, que debían sacar un turno previo para que no haya superposición de gente en el espacio.

Al mismo tiempo, agregó que "durante muchos años, lo que se hizo con esta muestra particular es que los ex combatientes brindaban una visita guiada" mostrando y explicando las fotografías y contando su propia historia. En relación a esto, Duflós expresó que "a partir de la pandemia, lo que se propuso desde el área del Patrimonio Cultural, es hacer como una especie de curaduría de la muestra", es decir, encarar la muestra como si fuera una obra, buscándole "una especie de mensaje que tiene que ver con una propuesta artística", y quitando al ex combatiente del rol de guía para que no esté recordando, en una fecha tan especial, situaciones traumáticas que vivió en la guerra.

Respecto a esto, comentó que tienen pensado grabar los testimonios de cada uno de los ex combatientes para luego subir sus relatos a alguna de las redes sociales.

Cabe recordar que la muestra continuará en exposición hasta el 30 de abril en el Centro Cultural Melipal.