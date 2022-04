Esta martes por la tarde, en Puerto Madryn, el Gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, se refirió a la posibilidad de aplicar la Ley de Lemas en las próximas elecciones y dijo que "sinceramente no estoy abocado a ello, estamos abocados cien por cien a la gestión. Hoy con los problemas que está sufriendo la provincia, el país, estar pensando en una cuestión electoral con tanta anticipación me parece que los chubutenses se merecen otro tipo de discusión y otro tipo de compromiso por parte de todos los dirigentes y es lo que estamos demostrando"

"No tengo ninguna opinión formada al respecto de la Ley de Lemas, me parece que es algo que van a tener que trabajar los dirigentes políticos. Por mi parte, no vamos a estar enviando ningún tipo de proyecto que se refiera a la Ley de Lemas a la Legislatura" dejó en claro el Gobernador.