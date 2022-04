La jueza Mariel Suárez habló sobre la investigación que pesa sobre ella y que la investiga por "mal desempeño" de sus funciones, basada en las visitas de la magistrada al detenido "Mai" Bustos. En declaraciones radiales aseguró que el sumario no concluyó y que "en ningún momento refirió a besos".

Luego de que este martes, trascendiera que el Superior Tribunal de Justicia le envió al Consejo de la Magistratura las conclusiones del sumario a la jueza comodorense, en el cual se considera probado que la magistrada se encontró dos veces con Cristian “Mai” Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial, y que se besaron.

Suarez salió al cruce y en comunicación con el medio Radiocracia dijo que "el diario Jornada maneja información vieja y errónea" y aseguró que "el sumario no concluyó, se hizo la imputación el 17 de marzo”.

Además, la magistrada señaló que en la investigación “en ningún momento refirió a besos". E este sentido, señaló que "se fueron por otro lado porque se dieron cuenta que no se podía probar eso, y de alguna manera de apoyaron en otros cargos. El Superior Tribunal de Justicia se declaró incompetente, y le pasó todo al Consejo de la Magistratura”.

Por otra parte, comunicó que interpuso una nulidad “y ahora me queda denunciar al policía que dijo eso” y que “lo que hizo la sumariante el 17 de marzo es relevar esto al Superior Tribunal de Justicia que debería haber resuelto. No se deben lavar las manos y pasarlo a otro órgano”.

“Es lo mismo que yo haga un juicio y después se lo relegue a otro juez que no estuvo en todo el proceso”, sostuvo al aire por Radiocracia.

Por último, indicó que considera que "no violé normas. Hay otro trasfondo detrás". Además señaló que "lo que se dice no está fundado en el Derecho y las pruebas no se obtuvieron legítimamente”.

Este martes, diario Jornada informó que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut determinó que Mariel Suárez dijo estar enferma para eludir una audiencia cuando en realidad había viajado al Valle para visitar a Cristian “Mai” Bustos, condenado a prisión perpetua. En este sentido, el informe advierte que “puso en jaque” su deber de imparcialidad.

De acuerdo al sumario, el 29 de diciembre de 2021 Suárez exhibió su credencial para ingresar fuera del horario de visitas al penal ubicado sobre ruta 3. El objetivo era entrevistar a Bustos para un libro.

Según el informe, el encuentro se desarrolló de modo “deslucido y desajustado” al cargo de juez. En el recinto había sillas y escritorio pero se sentaron juntos en el piso, muy cerca.

“Mientras conversaban, se besaban: él acarició su cabello y la Dra. tomó fotografías tipo selfie de ambos con un celular”, agrega.

Al día siguiente se vieron de nuevo. “Ya conociendo el lugar se sentaron en sillas en una ubicación tal que no podía ser tomada por las cámaras”, dice el documento. A Suárez debieron advertirle que se ubique en un lugar a la vista.

Ni la defensora de Bustos, Valeria Ponce, ni el fiscal de la causa, Fidel González, sabían de estos encuentros a solas.

En el informe que fue enviado al Consejo de la Magistratura, Flavia Trincheri, que investigó el caso, le imputó violar el artículo 10 inciso B del Reglamento lnterno General: “Observar una conducta decorosa compatible con la dignidad de la función judicial”; el artículo 13 de la Ley de Ética de la función pública: “Deber de conducirse apropiadamente en público” y el artículo 17 del Código de Procedimientos Penal: “Igualdad entre las partes e imparcialidad”.