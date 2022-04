Roberto es un vecino de Rawson y hoy a la mañana viajó para Esquel a realizar un trámite en Seros. Sin embargo, fue mal atendido por una empleada de la obra social.

Roberto manifestó que fue muy mal atendido por una empleada de Seros. "Vine a pedir unos recibos y me atendió mal, me gritó y lo dejé todo sin efecto. Al otro día me atendió un señor, me entregó los recibos y fui bien atendido", expresó.

"Con los jubilados hacen lo que les parece, no atienden como tienen que atender. Siempre hay uno que atiende mal", destacó el vecino de Rawson y agregó que ya habló con el delegado de Seros respecto a la situación que vivió.

"Quiero que esto no ocurra más, fue decisión mía comunicarles para que esa empleada no vuelva a hacer lo mismo con otra persona más", concluyó.