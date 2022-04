Una mujer trans de 21 años de Chubut fue la primera en realizarse en el Hospital Zonal de Trelew una cirugía de implante mamario.

Katheryn Carrasco nació en Esquel y, actualmente, reside en Corcovado. Antes de su operación le expresó su felicidad a Jornada: “Hay un antes y un después de este día. Por más que sienta tensión en la piel y un poco de molestia, estoy feliz y muy contenta de poder haberlo logrado. El cambio lo vi hoy y estoy enamorada de mi feminización torácica”.

La operación se llevó a cabo en el marco de la Ley 26743 de Identidad de Género que ordena dicho procedimiento de modificaciones corporales incluida la genitalidad como parte del Programa Médico Obligatorio. Deben ser gratis y accesibles para adecuar el cuerpo a la identidad de las personas. El artículo 11 de la Ley de Identidad de Género garantiza a las personas travestis y trans el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y tratamientos integrales hormonales para que la adaptación sea posible.

“Lo decidía por sentir complejos con mi cuerpo y sentir la necesidad de la transformación y porque me autopercibo mujer transgénero. Estoy operada ya de mi primera cirugía. Estoy muy feliz”, expresó y, al mismo tiempo, resaltó: “Estoy ayudando a muchas compañeras y compañeros. Las mujeres trans que si bien tenemos esta posibilidad, es muy difícil porque mucha gente está en contra. Quien lucha por lo que quiere lo consigue. Lo puedo asegurar. Es una lucha constante”.

Respecto a la operación, Carrasco comentó “Tuve con terapia psicológica. Estaba harta de reclamar por la operación, no me respondían jamás los pedidos de las cirugías y fui por el amparo judicial. Cuando interceden mis abogados Gabriela y Fernando, a la semana recibo respuestas de las notas. La nota de implantes mamarios la había dado por perdida. Y el 18 de junio de 2021 presenté otra para una cirugía de vaginoplastía en el hospital de Esquel”. En este sentido, reveló: “Una vez presentando eso y con mis abogados, comienzo a recibir mensajes del servicio social. Me confirmaban que había salido la derivación para Trelew. Primero fue interconsulta, para tomar medidas y solicitar los implantes. Pasó 2021 y ahora salió la cirugía”.

“Soy la primera mujer de Chubut en acceder a la implementación de la Ley de Identidad de Género. La segunda cirugía que me haré es la reafirmación de género. En la provincia no se realiza, tendría que viajar a Buenos Aires”, manifestó.

Por otro lado, Carrasco habló sobre su vida en Corcovado. “Nací en Esquel pero estoy radicada en Corcovado, un pueblo de la cordillera a 100 kilómetros de Esquel. Lidié con distancias y destratos. Subir la bandera bien alto y decir: las cosas son así y necesito que me traten bien. Me pasó cuando llegué a muchos hospitales: algunos te tratan con respeto y otros no. Es necesario que se nos trate con respeto a mujeres y varones trans”. A su vez, comentó: “empecé demostrando mi identidad de género a los 12 años cuando empecé a usar ropa de mujer. Era una transformación básica. Después dije soy Stefy. Fue el primer nombre con el que me hice conocida. Luego surge el cambio de DNI y ya tengo el nombre actual”. En este sentido, remarcó: “Es necesario que se trate con respeto a la comunidad trans. Es una lucha constante. Nos pasa a toda la comunidad trans. Todas pasamos por esto y tenemos experiencias distintas”.

En cuanto a su familia y entorno, Katheryn Carrasco contó que su familia siempre la acompañó y apoyó al respecto, y destacó la compañía de su pareja Dario, quien "se puso la bandera encima y salió a hacer reclamos conmigo. La luchamos juntos. Estoy casada. No damos más de la felicidad. Lo veíamos imposible por tantos obstáculos en el camino. Quise tirar la toalla pero no hay que desistir. Es una militancia que seguiré. Tenemos que dar a conocer la ley de identidad de género desde la comunidad trans”.

"Es la Ley que nos permitió tener una identidad propia, elegir quiénes queríamos ser. Nos pasa en los hospitales que no se nos trata con respecto. Y a veces hasta como hombres. Tengo que confrontar a quien me estaba atendiendo y decirle: estás viendo la imagen de una mujer. Es angustiante y triste. Yo te veo a vos: sos mujer, no te puedo tratar como varón. Hay falta de empatía. Se sensibilizó un poco la sociedad pero aún falta. Por más que digan que está naturalizado, no te podés quedar de brazos cruzados”, explicó.

Para finalizar, dijo: "No desistan, levanten la bandera. Que se sacudan y sigan adelante. Hay que ponerse firme y tener seguridad de lo que se quiere”, y le agradeció al Hospital de Trelew y al cirujano Carlos Moya por su atención.

