Un aviso importante para el lector: empezá a ver está serie un día que puedas maratonear, porque una vez que la empieces no vas a querer parar hasta terminarla.

-Es una gran historia de amor: la trama de la serie gira en torno al amor que siente Wanda por Vision. No es una serie romántica donde una mujer busca al amor, sino que narra la historia de una pareja ya constituida. Es una vuelta de tuerca para los que ya estamos aburridos del género de las comedias románticas. }

-No solo es una historia de amor, también es un thriller y una historia de superhéroes: bueno, creo que por decir esto muchos cineastas me van a bardear. Pero, lo que sucede con WandaVision es que el centro de la historia es el amor que se tienen ellos dos. Sin embargo, empiezan a suceder cosas extrañas… como drones que aparecen de la nada, vecinos que no tienen casa… Y obvio, ellos son dos superhéroes, nada más y nada menos, que dos avengers.

-La serie recibió varios premios: ya sé, los premios nunca debería ser un parámetro -o por lo menos no el único- pero, es cierto, WandaVision recibió varios premios y nominaciones. Recibió tres premios Emmy’s y por si eso no les parece suficiente fue la serie más googleada en 2021.

-Y la última: la serie misma es un gran guiño a la televisión y los medios en sí misma. Deja un poco de lado esta idea del universo de Marvel como producciones pochocleras. El guión es un guiño constante a las producciones de sitcoms. Y, además, es super gracioso.

si todo esto no es suficiente para convencerte de maratonear WandaVision este domingo, te dejo otras tres series cortitas y al pie que podés ver completas en una tarde:

-Bonding: es solo para adultos. Se trata de una comedia protagonizada por una dominatrix- que estudia para psiquiatra- y su mejor amigo gay. Ambos se están reencontrando después de haber estado distanciados. La serie tiene dos temporadas de 7 capítulos y cada capítulo dura alrededor de 15 min.

-Poco ortodoxa: es una miniserie, basada en un libro que narra una historia real. Cuenta como una joven de 19 años se escapa de su comunidad judía ortodoxa en Nueva York para trasladarse a Berlín, donde cree que reside su madre, quién supuestamente la había abandonado.

-Está mierda me supera: es una serie con muchos guiños cinematográficos. Para los amantes del cine: un golazo. Cuenta la historia de una adolescente que comienza a descubrir sus poderes sobrenaturales.