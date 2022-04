En el día de ayer, el Frente Barrial de Esquel realizó un "Panazo" frente a la sede del sindicato docente ATECH. La actividad consistió en la venta pan a $150 el kilo y se llevó adelante a nivel nacional. En Chubut, la jornada tuvo lugar en Esquel, Puerto Madryn, Rawson y Gualjaina.

Al respecto, Tomás Montenegro, Secretario General de la CTA , expresó que el objetivo de la iniciativa es "poner en discusión por qué aumentó tanto el precio del pan y en el caso de las harineras son 5 grandes empresas que concentran todo". Y agregó que se busca "visibilizar y poner en discusión que en nuestro país necesitamos políticas activas y que las empresas concentradoras no especulen con el pan y diferentes alimentos para llenar la olla".

Además, el dirigente expresó que "estamos en de acuerdo en que exista una empresa nacional de alimentos que regule los precios de los sectores concentrados a favor de los argentinos". "No puede ser que no se priorice la mesa de los argentinos", dijo, y aclaró que no se trató de competir con las panaderías dado que también son afectadas por la suba acelerada de precios.

Montenegro comentó que para la jornada de ayer se hicieron entre 60 y 70 kilos de pan. Con lo recaudado en la venta, el Frente Barrial de Esquel proyecta continuar con estas iniciativas de este tipo y solventar el costo de mantenimiento de los dos comedores y el merendero que tienen en la ciudad.