El la conferencia de prensa que brindó esta mañana, el intendente Sergio Ongarato hizo referencia al debate por la implementación de una Ley de Lemas para las próximas elecciones a gobernador en Chubut en 2023.

En este marco sostuvo que es un tema que le preocupa, pero está en mano de las y los legisladores la decisión de implementarla. "Es un sistema tramposo por el cual puede llegar a ser gobernador o intendente aquel vecino que no ha sido votado por el resto de la ciudadanía", dijo, y agregó que la Constitución dice que quien sea gobernador será el más votado de todos, por este sistema puede darse la situación de que no sea así". "Espero que no salga, es peligroso para la Democracia", aseguró.

Sobre la posibilidad de su candidatura para la reelección, señaló que "hoy por hoy no esta permitido que un intendente que vaya por su segundo mandato sea elegido, no me preocupa mucho", y añadió que "estoy abocado a resolver los problemas de los vecinos de Esquel".

En este sentido añadió que depende "las ganas que tenga, la situación política partidaria interna la situación política hacia afuera de la cuidad". "Este debería ser un año de gestión, no de candidaturas", aseveró.