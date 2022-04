La localidad de Trevelin será sede de la fase local de los Juegos Comunales Chubutenses donde un número superior a los 70 niños y niñas de los distintos parajes estarán participando este martes en las disciplinas de Tenis de Mesa, Atletismo y Futbol 5 AFA.

Promovido por la Agencia Chubut Deportes y con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la municipalidad de Trevelin, este martes 5 de abril se llevará a cabo la fase local donde participarán pequeños deportistas de los parajes de Aldea Escolar, Los Cipreses, Lago Rosario, Sierra Colorada y del Lago Futalaufquen.

El epicentro de todas estas actividades será el nuevo Centro Deportivo Trevelin, que funciona al lado de la Escuela 37, lugar donde además se les ofrecerá a los deportistas un refrigerio y el almuerzo.

Tomarán parte de estos juegos, deportistas que estén dentro de esa categoría Sub 14: nacidos en los años 2008 y 2009), Sub 12 (2010 y 2011) y Sub 10: (2012 -2013).

La modalidad de competencia será similar a los Juegos Evita donde se quiere estimular a los niños y niñas a la práctica del deporte, brindando un contexto de competencia organizada en los sectores poblacionales de nuestra provincia que por su situación geográfica y demográfica no cuentan con un calendario sostenido de competencia deportiva.

Hay que destacar que estos Juegos son solamente para los niños y niñas en los distintos parajes, aldeas, comunas y en municipio de segundo orden; por ello, aunque Trevelin está en la organización de esta fase local no pueden participar niños y niñas precisamente que residan en esta localidad y solo lo hacen los parajes que dependen de su municipio.

Para esta región, la fase local solo se llevará a cabo este martes 5 de abril (en principio estaba pautado para el lunes 4) y según se informó de esta instancia clasificaran tres deportistas por categoría y rama a la siguiente instancia en los deportes individuales. A su vez, en el Futbol de Salón, solo se clasificará un equipo por rama y por categoría.

En lo que respecta al atletismo, las competencias se regirán de acuerdo a las categorías que se detallan:

Sub 10 (2012-2013): Pruebas de 60 mts. Pruebas de 400 mts. Pruebas de Salto en largo y Lanzamiento de Sofball.

Sub 12 (2010-2011): Pruebas: 80 mts. Pruebas de 600 mts. Pruebas de Salto en largo y Lanzamiento de Jabalina (400 grs).

Sub 14 (2008-2009): Pruebas: 80 mts. Pruebas de 800 mts. Pruebas de Salto en Largo. Lanzamiento de Bala (4 kg masculino y 3 kg femenino) y Lanzamiento de Jabalina.

Cada deportista podrá participar hasta en tres pruebas como máximo y cada localidad podrá inscribir en cada prueba hasta cinco atletas.

Cada prueba tendrá un puntaje, el cual será de la siguiente manera: 1°: 13 puntos, 2°: 9 puntos, 3°: 7 puntos, 4°: 5 puntos, 5°: 4 puntos, 6°: 3 puntos, 7°: 2 puntos, del 8° en adelante: 1 punto por participación.

El puntaje se irá sumando en cada encuentro zonal, por lo que clasificaran a la instancia provincial los primeros tres atletas que obtengan el mayor puntaje por prueba.

Por su parte, en Tenis de Mesa, el Torneo se jugará en la modalidad individual en ambos sexos. Se jugará al mejor de tres sets en la etapa local y zonal salvo decisión de la organización en función de la cantidad de inscriptos.

En tanto en el futbol 5 se usará el reglamento de AFA, señalando que los tiempos son de 20 minutos cada uno con cinco minutos de descanso.

DISTRIBUCIÓN DE LOCALIDADES POR ZONAS

ZONA I: Blancuntre, Chacay Oeste, El Escorial, Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada, Sepaucal, Telsen, Yala Laubat.

ZONA II: 28 de Julio, Cerro Cóndor, Camarones, Dique Ameghino, El Mirasol, Los Altares, Puerto Pirámides, Las Plumas.

ZONA III: Aldea Epulef, Colan Conhue, Costa del Chubut, Cushamen, Fofo Cahuel, Gualjaina, Paso del Sapo, Piedra Parada.

ZONA IV: Cholila, El Maiten, El Hoyo, Epuyen, Lago Puelo.

ZONA V: Aldea Escolar, Carrenleufu, Cerro Centinela, Corcovado, Lago Futalaufquen, Lago Rosario, Los Cipreses, Sierra Colorada.

ZONA VI: Aldea Atilio Viglione, Gobernador Costa, José de San Martin, Paso de Indios, Rio Pico, Tecka.

ZONA VII: Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Alto Rio Senguer, Buen Pasto, El Chalia, Facundo, Lago Blanco, Ricardo Rojas, Rio Mayo.

LAS INSTANCIAS ZONALES

Las fechas establecidas y las sedes para las instancias zonales son las siguientes:

6 y 7 de abril - Zona I: sede Telsen

11 y 12 de abril - Zona VII sede Facundo

12 y 13 de abril - Zona II sede Dolavon

19 y 20 de abril - Zona III sede Gualjaina

27 y 28 de abril - Zona V Corcovado

04 y 05 de mayo - Zona IV Epuyen

11 y 12 de mayo - Zona VI Tecka

Segunda etapa zonal: de agosto a septiembre

Interzonal: octubre

Final provincial: en diciembre sede Rawson.