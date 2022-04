Esquel: Analizan aumentar la frecuencia de los taxis en horarios nocturnos

Omar Silva, representante de los y las taxistas en Esquel, se manifestó sobre la situación del sector y las reuniones con el Municipio sobre la posibilidad de ampliar la frecuencia de taxi en horarios nocturnos.

Sobre la reunión con funcionarios del municipio, destacó que "fue muy buena y fructífera". Sin embargo, el representante de los taxistas señaló que "nos hubiese gustado que nos consulten antes de hacer una ordenanza porque los que más podemos aportar somos nosotros que tenemos 20 años en esto".

"Quedamos en que iba a haber un acuerdo", indicó en relación a las conversaciones con el municipio. " Nosotros teníamos para demostrar cómo se trabaja de noche, tenemos un grupo de 28 personas trabajando y a la noche son aproximadamente 10 y se cubren todos los barrios", señaló. Asimismo indicó que presentarán un cronograma de trabajo para organizar el servicio en el horario nocturno dependiendo la cantidad de personal disponible.

Respecto a la opinión de los taxistas, señaló que "no quieren que se repita lo de 2010 y 2012 en donde te obligaban a estar de turno a las 2 de la mañana cuando no hay trabajo a esa hora". Y remarcó que "la situación económica esta durísima y mantener un auto es muy costoso". Pidió a los funcionarios que tengan en consideración que son trabajadores autónomos, no tienen un sueldo fijo y tampoco subsidios para prestar el servicio.