El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, tomó juramento este martes a tres nuevos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Se trata de Néstor Rubén Becerra, Elizabeth Alejandra Paz y Sandra Fabiana Muñoz, quienes asumieron al frente de las Subsecretarías de la cartera conducida por Miguel Castro.

En el acto, que se desarrolló pasado el mediodía en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía en Rawson, el mandatario provincial reconoció la trayectoria de los nuevos funcionarios y ponderó la incorporación de “mujeres en tan alto rango, con la responsabilidad que ello implica”.

De la ceremonia participaron los ministros de Gobierno, Cristian Ayala; de Seguridad, Miguel Castro y de Infraestructura, Gustavo Aguilera; el subjefe de policía del Chubut, Luis Cayupil e integrantes de la Plana Mayor. También estuvieron presentes los intendentes de Lago Puelo, Augusto Sánchez; de Epuyén, Antonio Reato; de El Maitén, Oscar Currilén y de Cholila, Silvio Boudargham, así como jefes comunales de distintas partes de la provincia y familiares de los nuevos funcionarios.

La lectura de los decretos N° 267, 268 y 269 estuvo a cargo del Escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume y a través de los mismos se puso formalmente en funciones a Rubén Becerra como subsecretario de Seguridad y Relaciones Institucionales; a Alejandra Paz como subsecretaria de Coordinación y Gestión; y a Sandra Muñoz como subsecretaria de Prevención y Participación Comunitaria.

Reconocimiento

El Gobernador fue el encargado de darles la bienvenida a los tres subsecretarios: “Mi reconocimiento para ustedes, la verdad que me siento orgulloso y muy contento de aprovechar la experiencia de cada uno de ellos”. Les deseó además “el mayor de los éxitos” y destacó la presencia de las familias “de cada que están acompañando en este día tan especial”.

“Me siento muy tranquilo y con mucha confianza tanto en el ministro, subsecretarios, subsecretarias y en la Cúpula Policial, saben hacia dónde tienen que ir, saben el objetivo y el esfuerzo y la templanza que se requiere”, expresó.

Finalmente, el mandatario les garantizó su acompañamiento y les pidió “seguir trabajando para poner a esta provincia de pie y mirando al futuro”.

Trayectorias

El ministro de Seguridad, Miguel Castro, destacó que se trata de “un momento muy especial para todos nosotros, porque asumimos un cargo muy importante en la provincia y el Gobernador nos ha confiado una tarea”.

El funcionario se refirió a la experiencia de cada uno de los subsecretarios e indicó: “Rubén Becerra fue siempre un colaborador mío en mi vida pública y política, es mi hermano y por supuesto una persona eficiente en esta tarea que le hemos encomendado; y Alejandra (Paz) una colaboradora personal cuando me tocó cumplir otras funciones en el Gobierno, con la eficiencia que requiere un funcionario público, una agente de carrera de la Administración Pública Provincial que llega a esta instancia por mérito”.

En cuanto a Sandra Muñoz, el Ministro sostuvo que es “una de las primeras promociones femeninas de la institución; que se ha capacitado, que ha trabajado mucho y conoce muy bien la Policía. Es Comisaria General, es una persona que ha llegado a la máxima jerarquía siendo Jefa de comisaría y de otras estructuras policiales, y creo que esto eso es un reconocimiento”.

Castro reveló que “le hemos pedido el fortalecimiento de la Comisaría de la Mujer, de la Policía Comunitaria, de esa policía de proximidad, que sea más amigable con el vecino, porque las cosas salen mejor cuando se aplica de esa manera”.

Finalmente, el funcionario agradeció al gobernador, Mariano Arcioni, “por la confianza en mi persona y de este equipo”.

Articulación con municipios y comunas

Tras su asunción, la flamante subsecretaria de Prevención y Participación Comunitaria, Sandra Muñoz, señaló que su tarea apuntará al fortalecimiento de la Comisaría de la Mujer y al trabajo mancomunado con la Policía Comunitaria, así como “todo lo que se tenga que articular con los municipios para la prevención y la seguridad”.

Manifestó que “es un gran desafío, hoy me encuentro retirada y me dan esta gran oportunidad, por eso agradezco al Gobernador porque me deja poner mi experiencia en esta Subsecretaría”.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad y Relaciones Institucionales, Rubén Becerra, contó que “conozco a Miguel Castro desde los 5 años, comenzamos a transitar la vida juntos, hicimos la escuela de policía, la escuela de cadetes, yo soy oficial de la policía, después por circunstancias de la vida dejé de serlo pero conozco a la institución por dentro”.

El nuevo funcionario reconoció sentirse “muy halagado por la confianza” e indicó que su función será trabajar articuladamente con “los jefes comunales y los intendentes en terreno, para ir solucionando los problemas que vayan surgiendo”.

Por último, Alejandra Paz, nueva como subsecretaria de Coordinación y Gestión, indicó que “es un reconocimiento al trabajo. Voy a acompañar y a ayudar con lo que he aprendido en tantos años en la Administración Pública”.

“Ahora ocuparé todo lo que tiene que ver con la parte administrativa del Ministerio de Seguridad y estaremos a la espera de recibir las indicaciones por parte del Ministro sobre las tareas a desarrollar”, finalizó Paz.