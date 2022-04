El edil de Cambiemos, Rubén Álvarez, se refirió a la polémica por el alquiler de un un edificio que no fue utilizado por la Municipalidad de Esquel.

En este sentido, el concejal sostuvo que por e caso, "se pidió la documentación del proceso porque es lo que vale en la administración pública".

"Nos interesa conocer las comunicaciones de Asesoría Legal y la Secretaría de Hacienda", manifestó Álvarez.

Asimismo, Álvarez destacó que hace pocos días, se reunió con el Intendente, Sergio Ongarato, para que "nos acerquen la documentación correspondiente y deslindar responsabilidades".

Al ser consultado por la postura de la oposición, el edil expresó que "no es un modus operandi y el Municipio incluso trata de dilucidar la situación. No hubo un faltante de dinero, sino que por un mal tramite hubo un pago por un edificio que no se usó".

En tanto, ante las declaraciones de otros referentes de la oposición sobre la posibilidad de pedir un juicio político, el edil sostuvo que "no corresponde, es descabellado plantearlo sin la documentación correspondiente".

"Lo peor que podemos hacer es plantearle al vecino un juego político con esto", concluyó Álvarez.