La Asociación de árbitros le entregó ayer un comunicado al presidente de la Liga de Futbol del Oeste del Chubut, Víctor Tejada, anunciando que no habrá designaciones para este fin de semana, abortando en principio la realización de los partidos de divisiones inferiores y primera división tanto masculino, como femenino.

Uno de los motivos de la negativa de los árbitros en dirigir este fin de semana tiene que ver con algunas de las sanciones (para los árbitros, “livianita”) por parte del Tribunal de Disciplina.

Víctor Tejada, presidente de la Liga, destacó a este medio que “no está de acuerdo con esta determinación de los árbitros porque el miércoles, cuando vi a uno de ellos, no me comentó nada al respecto y nosotros junto con los delegados armamos la programación de este fin de semana y ayer, cuando debían hacer la designación de los árbitros, me entregaron un comunicado con varios puntos anunciando que no iban a dirigir este fin de semana”.

Ante esta situación y por la urgencia del caso, el presidente de la Liga convocó a una reunión urgente para hoy a las 19 horas donde estarán presentes los miembros del Tribunal de Disciplina y algunos de los árbitros, para tratar de limar asperezas y que el futbol tenga continuidad en la cordillera.

Para este fin de semana estaba programado un total de 27 partidos, sumando todas las categorías tanto de divisiones inferiores como de la primera división, tanto de varones como de mujeres.