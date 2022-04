El gobernador del Chubut Mariano Arcioni encabezó hoy el lanzamiento oficial del cuarto Telebingo Deportivo Solidario en Comodoro Rivadavia que se sorteará el próximo 26 de junio con importantes premios en efectivo. Destacó el beneficio para más de cuatrocientos clubes e instituciones de la provincia. "Para mí es un orgullo que Lotería trabaje de ésta forma" dijo sobre el saneamiento del Instituto y la posibilidad de reactivar la ayuda a los clubes e instituciones como la recuperación del fin social del organismo.

Del lanzamiento oficial celebrado en el hotel Austral de Comodoro Rivadavia participaron el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, Luis María Aguirre, y de Chubut Deportes, Gustavo Hernández; además de los ministros de Seguridad, Miguel Castro; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco y de Hidrocarburos, Martín Cerdá; los diputados provinciales Juan Horacio Pais y María Magdalena Cativa; el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; dirigentes deportivos e invitados especiales.

El cartón costará 1.000 pesos y del sorteo participarán todos los clubes de la provincia, recibiendo el 70% del valor del cartón. Está previsto que en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ronda se sortee un millón de pesos en efectivo y habrá un sorteo solidario de 1.500.000 pesos.

El gobernador Mariano Arcioni destacó la regularización de Lotería del Chubut y la posibilidad de reactivar un juego solidario que genera recursos adicionales para las instituciones deportivas. "Para mí es un orgullo que Lotería trabaje de esta forma. Hoy estamos llegando a 400 instituciones", destacó.

“Orgullo que Lotería funcione como lo está haciendo”

El gobernador indicó que “Lotería es un organismo del Estado que logró reponerse. Luego de la crisis financiera que hemos tenido, lo hemos hecho con todos los organismos. Es un orgullo que Lotería funcione como lo está haciendo. El objetivo es éste, jugar para ser solidarios”.

Recordó el orígen del Telebingo hace cuatro años “ante la crisis que vivían las entidades deportivas, había que encontrar una herramienta inmediata porque el Estado no estaba en posibilidades de poder hacer frente a algo tan importante como es el deporte”.

“Muchas veces –explicó- los trámites, los papeles y la burocracia que se pide para poder acceder a un subsidio o beneficio, se hacen complicados. Entonces ideamos ésta forma para facilitar y desburocratizar, de alguna forma, para poder llegar y que puedan acceder a estos beneficios las diferentes instituciones”.

“Siempre digo que la política es necesaria en las instituciones, pero la política bien entendida, no la partidaria” reconoció. “El Estado tiene que estar presente porque tiene más herramientas para poder brindar y desde ese lado, me van a encontrar”, indicó Arcioni quien hizo hincapié en el fortalecimiento del deporte en la Provincia. “No debe haber grieta. En mí no van a ver ninguna grieta y menos en la grieta deportiva, ayudamos a todos por igual”.

Venta y ayuda para clubes

El presidente de Lotería del Chubut, Luis Maria Aguirre se refirió a la reactivación de los juegos y la posibilidad de ayudar a los clubes deportivos de Chubut a través de éste mecanismo, "Para nosotros es un momento muy especial ya que salimos de la pandemia y podemos volver a realizar este tipo de eventos que reúnen a los clubes chubutenses". Aguirre resaltó que "Lotería del Chubut está saneada y ya no le debemos nada a nadie, hemos pagado todo. El gobernador nos sugirió la idea de realizar este Telebingo Deportivo y agradecemos que sea el anfitrión y quien impulsó éste juego solidario".

Finalmente Aguirre explicó que el 70 por ciento de la venta del cartón se destinará a cada institución y alentó a una venta significativa considerando el premio y la absorción de los impuestos correspondientes por parte del Instituto. "Todos los jugadores son importantes, solo tengo palabras de agradecimiento por los valores que se inculcan en los clubes", finalizó.

Por otra parte, el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández resumió la satisfacción de los clubes hacia la decisión del gobierno provincial. "Todos los clubes de la provincia recibirán el Telebingo Deportivo. Y éste año tenemos que ser récord en ventas ojalá podamos hacer otro antes de fin de año".

Finalmente Cristian Nieva, dirigente del club Calafate, destacó en representación de las instituciones el valor de éste Telebingo Deportivo y llamó a un trabajo integrado de las instituciones. “La herramienta que pone en nuestras manos el señor gobernador es muy importante. Tenemos que hacer un gran esfuerzo pero es necesario que trabajemos con dirigentes y capacitadores formados pero con el apoyo del gobierno”, finalizó.