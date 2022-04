Este viernes, el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, envió un informe al Honorable Concejo Deliberante con documentación sobre lo sucedido con el alquiler de la calle Darwin que nunca fue utilizado y por el cual se pagó cerca de 3 millones de pesos.

"Decidimos la entrega de un informe y la conformación de la comisión investigadora que yo mismo propuse. Si hay gente que quiere investigar, el Concejo está en su derecho de hacerlo y está bien que sea así. La comisión estudiará este informe, que ingresó hoy, y cualquier otra duda que tengan los concejales estamos a disposición para evacuar todas las dudas", comunicó Ongarato.

Asimismo, agregó: "Este informe es lo básico y la síntesis para que puedan entender qué fue lo que sucedió. Hay informes de Asesoría Legal y de Hacienda. Cualquier información adicional que pregunten, el ejecutivo está a disposición para evacuar cualquier consulta de los concejales".

Sobre lo sucedido con el alquiler, el Intendente sintetizó: "Con la intención de reducir costos de alquiler, se decide alquilar un edificio para varias dependencias municipales cuyo contrato tenía 6 meses de gracia para que se hagan obras dentro del edificio por parte de la Secretaría de Obras Públicas. Eso no sucedió y cuando hay que empezar a pagar, como no estaban las obras, pedí la rescisión. Asesoría Legal pidió a Hacienda para que se realice; se empieza a pagar el alquiler y en un momento se corta. El propietario no quería rescindir por diferencias de ese momento y ahí se deja de pagar y se genera deuda".

"En julio de 2021, decido rescindir unilateralmente el contrato al ver que no se ocupaba el edificio y no estaban las obras hechas. A partir de ahí, viene el reclamo de un monto importante de deuda y se llega a un acuerdo el 19 de enero de este año, que se paga la mitad de lo que pedía el propietario. Fue de común acuerdo", añadió Ongarato.

En cuanto a a los costos de la deuda, comentó que "el contrato tiene una clausula punitoria muy grande que fue discutida a la hora de la firma. Por temas de inflación y mala experiencia con otros alquileres, se pone eso. Las obras tenían que hacerse una vez firmado el contrato, por más que alguno no le guste".

En particular, sobre el informe presentado, Ongarato contó: "Tiene documentación contable que laboró Hacienda con los detalles de todos los pagos y las fechas, facturas que emitió el propietario y de ahí se puede sacar cuando se empezó y se dejó de pagar. También de Asesoría Legal, donde se adjunta la copia del cuaderno de comunicados donde se envió a hacienda la rescisión del contrato y que después no llega a efectivizarse".

A su vez, el Intendente municipal consideró que: "Lo que sucedió fue un error, no hubo intención de perjudicar al estado por parte de nadie. Sí hubo errores que se cometieron por los cuales se generó la deuda y se tuvo que pagar. Quiero salvar la responsabilidad de todos los funcionarios. Hubo errores como ocurre muchas veces. No hubo, como en Provincia y Nación, estos robos de sumas millonarias que pierde el estado".

Por último, sobre la citación de concejales que no fue aprobada por el bloque oficialista, dijo: "Primero, quiero que los concejales analicen todo esto. Si hay algo más, no tengo problema en concurrir al Concejo. A veces, se busca más el circo que otra cosa. Las últimas veces que fui a explicar cosas al Concejo Deliberante, tenía afuera a gente que me estaba esperando para escraches y cuando yo explicaba, algunos concejales estaban atentos a quién venía, llamados telefónicos y a eso no me presto más".