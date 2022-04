El Ministro de Salud, Fabián Puratich, se refirió al posible levantamiento de las medidas restrictivas por la pandemia y anticipó que el barbijo ya no es obligatorio".

En este sentido, el funcionario provincial destacó que existe una diferencia entre la fuerte recomendación del uso del barbijo y la obligatoriedad del mismo, por esto, "no me parece mal inculcar medidas de cuidado que van a ser útiles no solamente hoy sino para el resto de nuestra vida".

Y explicó Chubut adhirió a la resolución emitida por el Ministerio de Salud de la Nación. “Incluye suspender el distanciamiento; una fuerte recomendación para el uso del tapabocas y seguir con el lavado de manos que es algo fundamental, nos hace muy bien a todos y nos evita la propagación de enfermedades".



Por último, el titular de la cartera de Salud sostuvo que "no es obligatorio el tapabocas porque no hay ninguna norma que lo haga obligatorio. Es una norma clara que habla de una fuerte recomendación y no está puesto en ningún lado que sea obligatorio”.

Fuente: La Cien Punto Uno