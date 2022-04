Una hora más de clase por día en todas las escuelas primarias del país. Esa fue la propuesta que hizo ayer el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y que antes de ser presentada en la próxima asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), que se realizará pasado mañana, en Tierra del Fuego, cosechó repercusiones y abrió el debate. La opinión de las familias, los docentes, los especialistas en educación y los distintos sindicatos que agrupan a los maestros tienen puntos en común y también discrepancias. Pero el anuncio no dejó a nadie indiferente, sobre todo abrió un gran interrogante: ¿más tiempo en la escuela garantiza una mejor calidad de aprendizaje?

Con el nuevo cambio se modificará la carga horaria de los chicos en la escuela, de cuatro a cinco horas por turno, y también se alterarán los horarios de ingreso y salida. La idea que compartió Perczyk ayer, en principio, es que los estudiantes que van por la mañana, de 8 a 12, entren una hora antes. Mientras que los del turno tarde, que va de 13 a 17 en la mayoría de las instituciones, salgan una hora más tarde. Lo mismo, en consecuencia, deberán hacer los maestros, el equipo directivo y el personal no docente.

En la actualidad, apenas el 14% de los alumnos del nivel primario tiene jornada extendida, o en el mejor de los casos, completa. Por eso, según explicó Perczyk, esa hora extra en la carga diaria significa un salto cuantitativo del 25% en cantidad de horas de clases al año: de 720 a 950.

Para Sandra Ziegler, directora de la Maestría en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede de la Argentina, la extensión de la jornada escolar en el nivel primario resulta un impulso necesario, sobre todo después de dos años en el que el calendario estuvo interrumpido de manera constante. “Hay que poner el foco en el uso de ese tiempo, porque si bien la extensión de una hora diaria es una condición de partida importante, no garantiza per se que se produzcan mejoras, que se profundice en los aprendizajes o se instalen rutinas de trabajo. En este sentido, son las escuelas con la orientación de las provincias las que tienen la oportunidad de desarrollar planes para trabajar en este tiempo ampliado”, considera la experta.

Coincide y cuestiona Claudia Romero, doctora en Educación, profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella: “Es una medida atinada, pero aparece de manera tardía y aislada y entonces el efecto puede diluirse. El gobierno nacional sigue sin tener un plan educativo, anuncia cada tanto medidas de impacto propagandístico, pero eso no es una política educativa seria”. Y plantea: “Hay muchas preguntas sin respuestas: ¿Por qué anuncia el ministerio nacional algo que no le compete? ¿Por qué no se espera a que el Consejo Federal [de Educación] lo apruebe antes de hacer anuncios? ¿Por qué cuando las clases ya comenzaron y es abril? Se tuvo todo 2021 para plantear la medida y permitir que las familias y escuelas se organicen. ¿Qué otra medida acompaña el aumento de una hora de clase? ¿Algo más relacionado con la calidad de ese tiempo? ¿Qué evaluación de impacto esta prevista?”.

En líneas generales, Guillermina Tiramonti, investigadora del Área de Educación de Flacso, y Fernando Cazas, magíster en Educación y docente en Psicopedagogía de la Universidad CAECE acuerdan en que más tiempo en la escuela siempre es bienvenido. Pero advierten que no se corresponde directamente con más y mejores aprendizajes.

“No se trata de agregar una hora más de clases en las escuelas. Se trata de ofrecer a los alumnos buenas prácticas de enseñanza. Eso es lo que falta y no se remedia con una hora más. Maestros y papás despertemos”, ruega en un tuit Karina Gómez, integrante del Multiespacio de Asesoramiento Pedagógico y Acompañamiento escolar en necesidades Educativas Inclusivas.

Reclamos

Para hacer operativo la medida, el gobierno nacional invertirá unos 18.000 millones de pesos, que se destinarán a solventar la mayor parte del aumento que recibirán los docentes por la extensión de la jornada laboral, según adelantó Perczyk a LA NACION. En detalle, el 80% del aporte para pagar ese incremento en los sueldos lo realizará la administración de Alberto Fernández, mientras que el 20% restante quedará en manos de cada provincia.

En las redes sociales, sobre todo en Twitter, desde anoche, cuando se conoció la medida, cientos de usuarios ponderaron la iniciativa, pero cuestionaron que comience a regir a partir de este año cuando tanto padres como docentes ya tienen sus agendas organizadas. “Quieren hacer entrar a los chicos a las 7 de la mañana para que tengan una hora más de clases. ¿En qué momento consensuaron esto con los docentes?”, cuestionó Caro Lina, una usuaria de Twitter. “¿Y con las familias? –preguntó irónica en otro posteo la ilustradora Aleta Vidal–. A la jornada simple le quieren agregar una hora a la salida. Si quieren hacer deporte, algo recreativo o ir al médico. ¿Cuándo? Ni hablar del descanso necesario”.

Como secretario adjunto de la asociación docente Ademys, Jorge Adaro rechaza enérgicamente la propuesta. “No estamos de acuerdo. Primero, es una medida inconsulta que va a repercutir socialmente y al interior del sistema educativo –consideró el gremialista, que es maestro de grado en la Escuela N°19–. La segunda cuestión es la logística familiar. A principio de año, los padres se organizan en relación al cuidado de los chicos. Modificar esto en mayo, de repente, resulta problemático. Por último, desde el punto de vista gremial, se modifica la extensión de la jornada laboral, y la realidad que viven los maestros en medio de una crisis económica dominada por la inflación, con sueldos totalmente licuados, obligan a que los docentes tengamos que trabajar en dos y hasta tres turnos. En este contexto, incorporar más horas de trabajo nunca puede resultar en una mejora de la calidad educativa”. Adaro no duda en juzgar la propuesta como una medida “claramente” demagógica.

“No pueden revertir la situación que generó la pandemia con buenas políticas educativas y, entonces, agregan una hora más de clase, que quedará librada a la voluntad de cada docente, porque tampoco hay un lineamiento pedagógico”, recrimina Adaro.

Sin agenda

Desde Padres Organizados (PO) –una asociación que irrumpió en la escena política con fuerza para reclamar por la apertura de las escuelas durante la pandemia– ven con buenos ojos que se avance con la jornada extendida. Sin embargo, advierten, están preocupados por cómo se va a llevar a cabo la extensión horaria, ya que consideran los problemas de infraestructura irresueltos en muchos de los colegios de las distintas provincias como un contratiempo clave.

“También nos pone en alerta que estén ausentes de la discusión los problemas básicos de aprendizaje –sostiene María José Navajas, historiadora y una de las fundadoras de PO–. Si bien en el anuncio del ministro Perczyk se plantea que la hora extra estará dedicada a reforzar matemáticas y las habilidades de lectoescritura, falta una mirada completa sobre el proceso educativo que contemple por qué en las últimas décadas se han empobrecido los aprendizajes y las competencias en esas áreas, como lo demuestran todas las evaluaciones estandarizadas realizadas hasta ahora”.

Como referentes de la lucha de las familias en el ámbito educativo, Padres Organizados también batalla para promover un cambio en el formato de las asambleas del CFE. “No hay una agenda clara de los temas prioritarios que se discuten en ese ámbito y, más grave aún, la ciudadanía no tiene ninguna participación. Ni siquiera podemos acceder al detalle de los intercambios ni las exposiciones de los funcionarios –exige Navajas–. Solamente tenemos conocimiento de las resoluciones finales, pero permanecemos completamente excluidos de los debates y argumentaciones en un tema fundamental para el futuro de nuestro país, y de nuestros hijos”.