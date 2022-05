El viernes al mediodía, instalaron unos novedosos reflectores de colores en la Secretaría de Turismo de la ciudad pero el vandalismo, lamentablemente volvió a ganar. Durante la madrugada del domingo, arrancaron tres de los cuatro que habían puesto y se los robaron.

Al respecto, el Secretario de Turismo, Gustavo Simieli, comentó: "Fue un hecho lamentable, doloroso, porque viene con este trabajado de embellecer la ciudad. En continuidad de los trabajos de la plazoleta que inauguramos en homenaje a Torrejón la semana pasada, la idea era iluminar la Secretaría de diferentes colores. Eran unos reflectores que se van programando para que tenga distintos colores que también van a iluminar el cartel que pusimos"

"Los instalamos el viernes al mediodía, eran 4. Dos sobre Alvear y dos sobre calle Sarmiento. La idea era ver si agregábamos algunos más y funcionaron perfecto el viernes, sábado y domingo hasta la 01.30 que tenemos registro de gente que los vio funcionando. A las 8 de la mañana, los chicos que vienen a abrir la oficina se encuentran que los habían arrancado y quedaba solamente uno", agregó el funcionario municipal..

A su vez, Simieli indicó: "No tenemos cámaras propias, sí apelamos a las del Centro de Monitoreo. Ayer vino personal policial a hacer todo su trabajo y les mostramos cuáles eran los reflectores; ahora esperamos que avance la investigación y ver si alguien vio algo. Son reflectores grandes que no se pueden esconder muy fácil. Esperamos que alguna cámara de monitoreo, de algún vecino o del Banco del Chubut puedan haber captado algo. No se pueden esconder en un bolsillo o en una mochila. Alguien tiene que haber visto algo. Es un hecho lamentable y no podemos acostumbrarnos a que pase eso".

Por último, afirmó que esto "es un mazazo" porque "uno tiene ganas de hacer y muchos colaboran". "Esto fue una donación de FEHGRA y muchas áreas se involucran. Que pasen estas cosas o lo de los carteles es volver a invertir en lo mismo. Que uno rompa un cartel, tiene un costo y no es un chiste ni un juego porque hay que volver a hacerlo para que la ciudad esté linda. Entonces, es como que te va desinflando un poco pero hay a seguir para adelante. Lo que tenemos que hacer es no permitirlo; alguien tiene que haber visto algo. Los responsables tienen que pagar con el precio de la ley y que no quede impune porque empezamos con estos hechos chiquitos y después pasa como en las ciudades más grandes que se acostumbran a los hechos más graves y después es tarde", concluyó Simieli.