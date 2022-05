El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni entregó este jueves en Carrenleufú aportes, maquinaria, equipamiento y firmó un convenio para tareas de manejo forestal en la Reserva Provincial Río Hielo, con una inversión total de más de cuatro millones de pesos.

Del acto realizado en la Escuela N° 10 participaron el jefe comunal, Sergio Núñez, los ministros de Gobierno, Cristian Ayala, de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, de Infraestructura, Gustavo Aguilera, de Desarrollo Social, Mirta Simone, de Salud, Fabián Puratich, de Turismo, Leonardo Gaffet, de Educación, Florencia Perata; la presidenta de la Administración de Vialidad Provincial, Cyntia Gélvez, del IAS, Luis María Aguirre, de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, la gerenta general del IPVyDU, Ivana Papaianni, jefes comunales de Atilio Viglione, Marilin Sepúlveda Lara, y Buen Pasto, Juana Rodríguez, y la vicepresidenta de Facundo, Chavela Huenchuman; secretarios, subsecretarios, e invitados especiales.

Los funcionarios y comitiva, previo al acto formal, realizaron una recorrida por las aulas y distintas dependencias de la escuela, guiados por el director del establecimiento, Rubén Jara junto a sus alumnos y alumnas.

En su discurso, el Gobernador Arcioni agradeció la recepción tanto del intendente local como del director de la escuela, “por prestarnos la instalación de esta escuela maravillosa la cual estuvimos recorriendo, a los jefes comunales que se acercaron hasta aquí para acompañar en este acto. A todos los vecinos, que acompañan. Estoy muy feliz, muy emocionado, recorrí las aulas con el cuerpo docente, a quien veo muy comprometidos con la educación”.

Luego, remarcó que “cuando uno ve todo el trabajo que venimos haciendo plasmado en este equipamiento, aportes del Ministerio de Familia, Educación, gracias al Ministro de Economía, al de Gobierno, de Infraestructura, de Turismo; valoro su acompañamiento”.

“Luego de todo lo atravesado, en momentos muy difíciles, el poder estar aquí con respuestas reales, nos pone muy felices y que hoy Carrenleufú tenga una cooperativa de trabajo para jóvenes que tengan una proyección y quieran quedarse en su pueblo es muy importante”, valoró el mandatario provincial.

Asimismo, el Gobernador indicó que “les damos las herramientas, esto es un trabajo coordinado, insistiendo, estando presentes. No queremos grietas en la provincia. En los momentos difíciles tenemos que estar más juntos que nunca. Rara vez habrán escuchado de mí una crítica dañina, jamás agravamos a nadie. Quizás muchas decisiones tomadas no les gustaron, pero sepan que acá hay un Gobernador que trabaja día a día por engrandecer la provincia.

“Jamás tomé decisiones para lastimar a nadie. Tenemos que trabajar para el futuro de la provincia, me sorprendieron los chicos por sus saberes, destaco por eso el trabajo del cuerpo docentes, muy comprometido para la enseñanza de nuestros niños”, señaló, finalmente, Arcioni.

Respuestas

A su vez, Sergio Nuñez señaló que “quiero agradecer a los directivos de la Escuela N° 10 por ceder el edificio para este acto, se me hace difícil hablar porque la verdad estoy muy emocionado, porque todo lo expuesto esta tarde es el fruto del esfuerzo realizado durante este semestre. No sé por dónde empezar, me siento muy agradecido con la Secretaría de Trabajo, no es poca cosa poder adquirir una fábrica de premoldeados de hormigón, una de nuestras prioridades es abordar la problemática del trabajo en la localidad y creo que la tener la primera fábrica nos ayudará mucho”.

Reveló que “en 25 días aproximadamente vamos a tener la nueva cooperativa de trabajo, la cual será la primera en la localidad. Hace seis meses que venimos hablando con Rodrigo Roveta, por la problemática de la quema y la contaminación que genera las quemas a cielo abierto –continuó Núñez- Comenzamos a trabajar en esta problemática y llegamos a las puertas del Ministerio de Economía para poder adquirir un crédito y poder comprar la chipeadora, que la tenemos con nosotros y que está totalmente saldada. Por esto quiero agradecer enormemente y nos damos cuenta de lo bien que estamos trabajando y de las respuestas que nos da el Gobierno Provincial”.

“Por eso Gobernador, cuando usted habla de la grieta, es cierto que este es el mejor ejemplo para dejar plasmado que no existe tal separación y que trabajamos para todos sin importar el color político. Agradezco a Arcioni y a su Gabinete por facilitarnos las cosas y por darnos una respuesta a todas nuestras necesidades”, completó el intendente.

Agradecimiento

Finalmente, Rubén Jara -Director del establecimiento escolar- en diálogo con la prensa señaló: “Es un orgullo poder recibir al Gobernador en la escuela; los chicos están muy felices, entraron en confianza y mostraron sus trabajos. Es muy importante porque dependemos cien por cien de los aportes del estado local y provincial".

Aportes

En esta oportunidad se realizó la entrega de aportes económicos para el taller de Danzas Folclóricos por $ 180.000 y para la adquisición de una ordeñadora para la Escuela N°10 por $230.000.

También desde la Secretaría de Trabajo se entregaron aportes para la adquisición de maquinaria y asistencia económica por un total de $3.353.027,86, distribuido en asistencia económica para personas desocupadas por $ 150.000,00 para la adquisición de maquinaria para hacer premoldeado de hormigón por $ 3.062.784,00; para la compra de indumentaria de trabajo por $ 140.243,86.

Asimismo, se entregaron libros para distintas escuelas, una PC y una máquina chipeadora de madera para la comuna.

Convenio

En esta oportunidad, el gobernador Arcioni además rubricó el Acta acuerdo entre la Secretaría de Bosques y la comuna de Carrenleufú para la implementación del Plan de manejo sostenible en la Reserva Provincial Río Hielo, Chubut, por un monto de $ 708.180,00.

Ingreso a Carrenleufú

Luego del acto, el Gobernador se dirigió junto al jefe comunal de Carrenleufú, el ministro Aguilera y la presidenta de la AVP, Cynthia Gélvez al nuevo ingreso que se está construyendo en la Comuna con fondos provinciales.