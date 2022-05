A raíz de la noticia de que un colectivo de larga distancia quedó varado en la ruta, una vecina de Esquel comentó que el 9 de marzo vivió una experiencia similar en cerca de Tecka.

En diálogo con Red 43, la vecina comentó que el 9 de marzo viajaba en colectivo "Don Otto", de Puerto Madryn a Esquel, y cerca de Tecka el colectivo se detuvo ya que había tenido una falla en horas de la madrugada. "Nos bajamos, hacía mucho frío y no mandaron nunca una ayuda", manifestó y agregó que la mayoría de los pasajeros trabajaba ese mismo día y, sin embargo, tuvo que faltar ya que quedaron varados más de dos horas y media.

En relación a esto, expresó que los pasajeros tuvieron que arreglar el inconveniente del colectivo junto con un camionero que encontraron circulando en la ruta.

"Se había roto una manguera del colectivo y entre los pasajeros tuvimos que solucionar junto con uno de los choferes el inconveniente, paramos a un camionero y entre todos reparamos la manguera para poder llegar a Esquel".

"No hicimos ninguna demanda ni reclamo pero si complica la agenda de las personas que esperan llegar a determinado horario", manifestó e indicó que si no hubiese sido por la colaboración de los pasajeros habrían quedado varados más tiempo.

"El colectivo no contaba con ningún tipo de herramienta, no tenían nada y tuvimos que parar a un camionero que nos dio cámara de auto. con eso y una tijera pudimos arreglar, pero no debería ser el punto que los pasajeros tengan que estar resolviendo los problemas así", concluyó.