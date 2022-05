El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este viernes la presentación del Proyecto de Fortalecimiento del Servicio Provincial de Manejo del Fuego a través de la línea Prosap y firmó acuerdos con los municipios de El Maitén, Cholila, Lago Puelo, Epuyén y El Hoyo para fortalecer las acciones de prevención de incendios forestales y rurales en la Comarca Andina.

La inversión para la puesta en marcha del Plan supera los 600 millones de pesos, y será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado Provincial.

Los fondos serán destinados a la construcción de infraestructura necesaria para el trabajo de las brigadas y para el abastecimiento de agua en áreas críticas; adquisición de equipamiento específico para la preparación y combate directo de incendios forestales; y difusión, capacitación y transferencia de información a instituciones, productores y pobladores en áreas de interface, entre otros.

La rúbrica fue concretada en la tarde de este viernes en el marco de la visita del mandatario y gran parte del Gabinete a El Maitén, donde además suscribió convenios para la ejecución de nuevas obras y entregó aportes, maquinaria e insumos a distintas instituciones de la localidad.

Completar proyectos

El gobernador Arcioni se dirigió a los presentes y señaló que “la importancia de reestructurar la deuda, fue lo que nos permitió tener oxígeno y así poder complementar esto que viene hace mucho tiempo. Por eso no hay que perder de vista los proyectos, porque en algún momento, a pesar de las crisis, los vamos a llevar a cabo. Esa perseverancia de no bajar los brazos en los proyectos, nos permiten hoy encontrarnos con esta realidad”.

“Mas allá de las obras que firmamos en diferentes lugares en los últimos días, son obras que se van a ir viendo a medida que se construyan con aportes económicos del ATP, con lo cual hay que reconocer al ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” De Pedro. El reconocimiento siempre tiene que estar para quienes colaboran y trabajan para que tengamos la provincia que nos merecemos”, resaltó el Gobernador.

“Hoy cumplimos con todos, venimos avanzando como corresponde con nuestras obligaciones. Nos tocó una lucha que nos tiene que encontrar a todos unidos, que es la inflación. La inflación nos afecta a todos, a la actividad pública, a los privados, y nos tiene que encontrar a toda la dirigencia política unida. Cuando nosotros atravesábamos una época difícil, muy pocos nos tendieron una mano, más allá de la ayuda de muchos intendentes y funcionarios, en las épocas difíciles la dirigencia política que se siente en la comodidad de la oposición y sin tener un cargo ejecutivo y ningún tipo de responsabilidad, aparecen todas las cuestiones que no tenemos en común en ese momento. Y nosotros tiramos para adelante, porque sabíamos a donde queríamos ir y sin echar culpas. A mí me votaron para solucionar problemas, no para echar culpar”, finalizó el mandatario provincial.

Fortalecimiento del Servicio Provincial del Manejo del Fuego



Tras la presentación del Presentación del Proyecto de Fortalecimiento del Servicio Provincial de Manejo del Fuego a través de la línea Prosap, el secretario de Bosques, Rodrigo Roveta, aseguró que “estoy contento por dar inicio a este proyecto de fortalecimiento del manejo del fuego en toda la Comarca Andina, con una inversión estimada en alrededor de 620 millones de pesos, con financiamiento del BID, a través del Prosap. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía para su ejecución a través de la UEP provincial”.

“Nos va a dar una posibilidad única de fortalecer el equipamiento, la indumentaria, y la estrategia de prevención y control de nuestro servicio cordillerano, que nuestras comunidades sean menos vulnerables a este tipo de siniestros. El proyecto tiene una fuerte inversión en equipamiento, desarrollo de infraestructura, con la construcción de la base subcentral Las Golondrinas, complementaria a la obra que estamos por inaugurar, donde vamos a tener un edificio modelo para el desempeño de los brigadistas, y también vamos a poder recibir a brigadistas de todo el país, tanto en emergencias, y como centro de capacitación”, resaltó el funcionario.

Acompañamiento

En su discurso el intendente Currilen manifestó que "este es un gran proyecto, hoy es un día muy especial después de tanto tiempo tenemos la visita del Gobernador, luego de la pandemia y de otras circunstancias. Estamos felices de poder mirarnos a la cara y hablar de los proyectos a trabajar en conjunto para la Comarca”.

El intendente brindó su acompañamiento a la gestión del gobernador Mariano Arcioni señalando que "va por el buen camino y lo acompañaremos hasta el 10 de diciembre del 2023" desde El Maitén "jamás sacaremos el hombro a los avatares. Trabajando conjuntamente con los ministros y cada institución".

"Seguiremos trabajando juntos por la provincia. Con políticas claras hacia los adolescentes sobre todo con generación de espacios deportivos, educativos, laborales porque ellos son el futuro", indicó el intendente de El Maitén.

Prevención y capacidad de respuesta ante incendios forestales

En el acto, la Secretaría de Bosques del Chubut, a cargo de Rodrigo Roveta, realizó la presentación del Plan de Acción de Prevención de Incendios Forestales y del Proyecto de Fortalecimiento del Servicio Provincial de Manejo del Fuego a través de la línea Prosap.

En ese marco, se firmó un acuerdo con los intendentes de Cholila, Silvio Boudargham; de Lago Puelo, Augusto Sánchez; de Epuyén, Antonio Reato; de El Hoyo, Pol Huisman; y de El Maitén, Oscar Currilén, a fin de fortalecer las acciones de prevención, reducir la ocurrencia de incendios forestales y rurales, y las pérdidas producidas por los mismos en el medio ambiente, bienes y vidas.

6 millones de dólares para la implementación del Plan

El monto de inversión se financiará en un 71% con fondos del BID y lo restante con fondos provinciales, como parte de las líneas de acción que el Estado Provincial está impulsando para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante este tipo de siniestros.

En cuanto a lo institucional este proyecto involucra, para su gestión, ejecución y supervisión, al Ministerio de Economía y Crédito Público, El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio y la Secretaría de Bosques de la Provincia del Chubut. Como contraparte Nacional el Organismo Ejecutor es la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En el marco de este proyecto, se ha previsto la implementación de un Programa de Acción de Género como parte del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), cuyo objeto es identificar las principales exclusiones y brechas de género en el área de influencia, así como las oportunidades de intervención en la temática.

El proyecto prevé brindar capacitaciones a personas pertenecientes al Servicio Provincial del Manejo del Fuego y organismos afines. En estas actividades se pondrá énfasis en la capacitación con perspectiva de género y poblaciones vulnerables.

Programas de prevención municipales

En el marco de la estrategia de fortalecimiento de las acciones de prevención de incendios que lleva adelante el Estado Provincial -a través de la Secretaría de Bosques y del “Programa Integral de Prevención, Mitigación, Remediación y Restauración de Incendios Forestales” creado por Decreto N° 1253/2021- se brinda apoyo económico para la actualización e implementación de los “Planes de protección contra incendios forestales y rurales” en toda la Comarca Andina.

De esta manera, los municipios de El Maitén, Cholila, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo, se verán beneficiados con aportes económicos por tres millones de pesos cada uno, lo que representa una inversión total por parte del Gobierno Provincial de 15 millones de pesos en acciones de prevención directa para la zona más compleja.

Las Municipalidades podrán fortalecer la ejecución del plan a través de la contratación de servicios técnicos y profesionales, compra de equipamiento para el tratamiento de residuos forestales, habilitación de sitios para la utilización de fuego con fines recreativos, manejo de combustible y apertura o mantenimiento de fajas de protección.

Convenios y aportes para El Maitén

La ceremonia también comprendió la firma de un acta compromiso para la construcción de 12 viviendas y de dos convenios para ejecutar cinco mejoramientos de obra delegada (primera etapa de un total de diez) y tres nuevas casas para profesionales de la Salud.

El Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, formalizó la concreción del Plan Calor en la localidad y entregó un subsidio de más de un millón de pesos para solventar los gastos que ocasionó el último temporal de viento que afectó a la zona.

Además, otorgó un banco de herramientas al Centro de Desarrollo Productivo (bomba centrifuga, cinco carretillas, once rastrillos, once azadas de acero, once palas anchas, once palas de punta, once palas de punta corazón y ocho picos).

Durante el acto, el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut dio aportes a instituciones; y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio entregó la resolución del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, así como un aporte económico al municipio de El Maitén para la construcción de un invernáculo para la escuela 7719.

Asimismo, a través de la Fundación Banco del Chubut, se realizó la entrega de una fotocopiadora multifunción a la escuela N° 726; y una PC de escritorio y una fotocopiadora al colegio N° 22.