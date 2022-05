Esta mañana vecinos y vecinas del barrio Badén 1 tuvieron una audiencia con el intendente Sergio Ongarato para reclamar por los servicios públicos de agua potable y luz.

En este marco, Lidia Mansilla, vecina del barrio, sostuvo que "ya veníamos haciendo gestiones, notas, pidiendo solución sobre los servicios básicos".

Sobre la situación del agua manifestó que "un sector cuenta con una cisterna y llega muy poca presión de agua, los vecinos que estamos un poco más alto necesitamos una bomba de agua más grande o una cisterna o tranque de 10 mil lts. o más para no estar cargando agua en los autos o bombeando desde donde nos habilitaron".

Respecto a la luz, comentó que es un servicio que no llega a todos los sectores y "hay vecinos que no acceden porque no hay tendido eléctrico. Hay que extender el tendido con dos o tres postes más para que puedan tener luz". Asimismo señaló que hay 30 familias que están en esta situación y que residen en ese sector hace aproximadamente 9 años.

"El intendente nos dio su punto de vista sobre el barrio y nos dio números acerca de cuanto costaría la urbanización que puede llevar mucho tiempo", dijo la vecina, y expresó que las obras incluyen los servicios públicos y muros de contención para evitar los desprendimientos y movimientos de los cerros.

Por su parte, Jonathan Díaz, comentó que el intendente les explicó "el riesgo que conlleva ese sector porque puede haber un desplazamiento, por eso propone la urbanización completa". Sin embargo, contó que la urbanización demandará 92 millones de pesos y llevará gran cantidad de tiempo. "Por el momento le pedimos servicios básicos: luz y agua", señaló.

El intendente se comprometió a acercarse al barrio a partir de las 11 de la mañana del próximo lunes para evaluar junto a las y los vecinos la situación.