"No me cabe dudas que la Unión Cívica Radical va a volver a ser un partido competitivo en 2023 como lo ha sido en años anteriores", sostuvo Biss y agregó que "por su puesto que el radicalismo si bien estaba competitivo de manera interna, no nos permitíamos tener una mirada más macro para poder competir y en la actualidad creo que tenemos el apoyo de distintos sectores para generar la expectativa necesaria para marcar una diferencia con el resto de las fuerzas políticas".

"Nosotros vamos a conformar un plan de gobierno con equipos técnicos, que es algo que otros espacios no explican" adelantó Damián Biss, al tiempo que expresó que "el radicalismo presentará candidatos y que hay apoyos dentro del Frente para lograr el candidato a la gobernación".