Daniel González es un vecino de Esquel que sobrevivió al hundimiento del ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982. En el acto de esta tarde, a 40 años de aquel día, dio un emotivo discurso en el que recordó lo sucedido y, además, un pedido al Gobierno para que cumpla las leyes que protegen a los Veteranos de Guerra.

El discurso de González:

La presencia de ustedes nos da fuerzas para seguir. Hoy, 2 de mayo de 2022 se cumplen 40 años del hundimiento del Crucero Belgrano, viejo y querido barco, que cumplió con honor lo proclamado en su divisa de irse a pique antes de rendir el pabellón.

Su símbolo era el Ave Fénix y, como tal, resurge de sus cenizas para recordarnos que la patria es cada uno de nosotros. Y somos todos los que debemos construirla día a día. Escuchábamos minutos antes la sirena de los Bomberos evocando el momento en el cual dos torpedos hacían blanco en la nave. Y al mismo tiempo, simbolizando el peor instante en el que 300 hombres ofrendaban su agonía y su muerte. Tumba helada para los quedaron y dura prueba para los que volvimos.

Este es, en lo personal, un día difícil para mi y lo ha sido cada 2 de mayo de todos estos años. Todos los veteranos tenemos días difíciles porque la herida sigue abierta y sangra cuando los recuerdos muerden despiadadamente el alma.

Seguimos demandando que el Gobierno cumpla con las leyes que protegen a los veteranos y abra su mano para los que necesiten desesperadamente esa protección, pero esto no ocurre. Una vez que se apagan las luces del 2 de abril o de días como hoy, todo vuelve a la apatía y al desinterés, mientras seguimos pagando con vidas el precio del olvido.

Hemos visto como algún juez ha concedido y otros pretenden conceder la calidad de veteranos a personas que cumplieron con el servicio militar al tiempo de la contienda de Malvinas y no podemos menos que sentirnos defraudados por el menosprecio a la condición de excombatientes. No se trata de orgullo, sino que se trata de sentir que el precio en sangre, dolor, sufrimiento y muerte que conlleva ser veterano de guerra es bastardeado mientras el estado mira para otro lado. No se equivoquen, señores. Nos ven aquí parados, altivos y orgullosos, pero todo veterano de Malvinas tiene el alma rota y ha debido, como pudo, juntar los pedazos para intentar subsistir en estos 40 años. Algunos lo lograron, pero otros no pudieron.

Aún seguimos creyendo en la causa y empeñados en difundir los hechos que conformaron esta gran gesta nacional que fue y es Malvinas, pero cuando la huella empezó a sernos pesada, apareció una mano que levantó la bandera para que siga ondeando y esa mano es la mano de nuestros hijos. Forjados con simiente malvinera y orgullosos de su origen. Ellos continúan la misión con un amor que nos conmueve todos los días. Ellos son los que nos marcan que la causa de Malvinas está vigente y nos llenan de orgullo todos los días. No podemos menos que emocionarnos y darle todo nuestro respeto y agradecimiento. Ellos son el futuro y, sin dudas, son los hijos de Malvinas.