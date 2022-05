Por el mal tiempo suspendieron los partidos del Futbol Cordillerano

Los encuentros de ida de los cuartos de final del futbol cordillerano, que debían jugarse mañana en la región, fueron suspendidos por lluvia según lo determinaron hoy por la tarde los dirigentes del futbol local con la anuencia de los árbitros.

Además del futbol de primera división masculina, la Liga resolvió suspender todos los encuentros programados de divisiones inferiores y futbol femenino que debían jugarse entre hoy y mañana.

Recordemos que los partidos de cuartos de final que estaban programados para mañana (y que por el momento no tiene fecha de realización), eran los siguientes: Deportivo Rio Pico vs. San Martín de Esquel, Fontana de Trevelin vs. Defensores de la Comarca de Lago Puelo, Deportivo Estación vs. Belgrano de Esquel y Belgrano de Cholila frente a Juventud Unida de Gobernador Costa.

Bajo estas condiciones climáticas, los dirigentes de la Liga deberán resolver lo antes posible un nuevo formato para el cierre de este campeonato, teniendo en cuenta la clasificación de los equipos cordillerano para el regional patagónico.