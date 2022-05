Los días de lluvia me dan una fiaca tremenda, estoy convencida de que esto no me pasa solo a mi. No voy a decir muy fuerte que los días de diluvio deberían proclamarse como feriado nacional, porque los del club del anti-feriado me matan.

Pero, insisto, en que esto no me pasa solo a mí porque puedo nombrar al menos cinco canciones que hablan de la lluvia. La primera, la tope de gama del rock internacional, es Have You Ever Seen The Rain de los Creedence. También estoy segura de que todos cantaron mentalmente el título mientras lo leían, y no solo lo cantaron, lo cantaron con una voz completamente nasal como se cantan el folk yankee.

Yo si vi la lluvia caer, llevo toda la tarde viéndola y escuchándola. Hace chip, chip, chip en el techo de mi casa. Y yo me escondo abajo de la manta, abrazo mi taza de té, pienso que otra cosa puedo ver en Netflix. Ya terminé de ver la nueva temporada de Grace & Frankie, ya me devoré la peli de Steve Jobs, que tenía en mi lista de pendientes.

Pasan las horas y no me queda otra que salir. Si, es sábado y me toca trabajar. No tuve mejor idea que en la temporada en la que cae agua del cielo ponerme a dar un taller los sábados. Entonces, me acuerdo que soy mi propia jefa y me puteo a mi misma. Pero, también me acuerdo que la tarjeta de crédito no se paga sola, y un poco me abrazo, capaz este mes mi economía respire un poquito. Obviamente, no me hago cargo de que la responsable de mis deudas también soy yo. Por supuesto que no. La tarjeta se carga los consumos ella solita. Sale volando de mi billetera y compra en esa tienda online tan bonita que promocionan en Instagram.

Doy mi clase, la lluvia hace chip, chip, chip en el techo del salón, las ventanas se condensan, la estufa está al mango… y vuelvo a pensar en que los días de lluvia deberían ser feriado nacional. Y ahora en mi cabeza hablan, no solo los de la banda de muerte a los feriados, sino los que se quejan de la gente sin problema que se hace problemas. Esos son los mismos que dicen que disfrutar el frío es de privilegiados que pueden tener calefacción.

Entonces… no puedo pedir un feriado nacional porque un día sin trabajar como país nos cuesta $3360 millones de pesos; tampoco debería quejarme, porque lo hago de llena, de privilegiada que tiene trabajo en una economía cada vez más inflacionaria y en decadencia…Entonces, suspiro… sigo explicando como contar una buena historia que te ayude a vender más… y me acuerdo que no sé puede tener a todos contentos. Yo simplemente quisiera estar en mi casa, calentita, viendo Netflix…