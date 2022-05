Durante estos últimos días de lluvias intensas, la Escuela 713 sumó un nuevo problema edilicio y se inundó un sector. Los directivos advirtieron el problema el lunes a la mañana y comentaron que este martes también ingresó agua.

Por su parte, el delegado de Obras Públicas, dependiente de la provincia del Chubut, Edgardo Campos, comentó que ya está identificado el problema de zinguería y los arreglos comenzarán cuando lo permitan las condiciones climáticas.

"No estamos trabajando, porque el tiempo no nos ha permitido abrir y subir a los techos. Creemos cuál es el inconveniente en una de las zinguerías. Hasta que no nos permita subir y trabajar, la empresa no va a poder acceder a hacer el trabajo", expresó.

A su vez, Campos indicó: "Vamos a tener que reemplazar toda esa cenefa que debe haber existido algún inconveniente de ultimo momento, porque nunca había ocurrido. Hay sectores con goteras, pero no este inconveniente que tuvimos el fin de semana. Estimamos que es alguna zinguería amurada a la pared, que se ha movido y no nos hemos percatado".

Además, Campos dio a conocer que toda la obra estaba estipulada anteriormente y tiene un plazo de 120 días.

Con respecto al sector sin calefacción, informó que la obra está avanzada, pero no en su etapa final. Próximamente procederán a remover los radiadores para, finalmente, colocar el sistema de calefacción por aire caliente.