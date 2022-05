El presidente del Concejo Deliberante, Diego Austin, habló sobre el dictamen que se atribuyó a dos funcionarios por el polémico alquiler y comentó por qué no formó parte de la comisión investigadora.

En diálogo con Red 43, Austin dijo que no tuvo la oportunidad de leer con detenimiento "el dictamen que lo haría responsable a Matías Taccetta" sobre el alquiler del municipio.

"Quiero leerlo y tomar el asesoramiento legal que corresponde para ver que postura se debe tomar", manifestó Austin y agregó que "al ser un dictamen, debe ser notificados las personas que son parte y después se tiene que convocar una sesión especial en el cual se votará el dictamen final".

Por otro lado, comentó por qué no formó parte de la comisión investigadora. "Ante la imposibilidad como presidente del concejo de poder participar me abstraje y no fui parte", dijo y señaló que la comisión está dentro de la Ley de Corporaciones Municipales "que tiene que tener un mínimo de tres y excluye al presidente del cuerpo".