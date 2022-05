El concurso "Baila Joven Baila" se llevó a cabo el domingo 22 de mayo en el Auditorio Municipal. Fue un evento destinado a jóvenes de entre 12 y 25 años.

El certamen fue organizado por "El Espacio Joven", contó con la participación de 27 postulantes y un jurado conformado por Paula Cea, Rubén Pasalacqua y Enrique Castro.

El concurso se dividió en tres categorías (SUB 15, SUB 18 y SUB 25) dentro de las cuales se clasificaron cinco rubros según el género(clásico, neoclásico y contemporáneo, danza extranjera, danza folklórica y urbano). En cada rubro y categoría se diferenció entre dúos y solistas.

Los ganadores del certamen fueron:

CATEGORÍA SUB 15

- Rocío Falcón (solista danza extranjera)

- Aldana Orellana y Camila Barrera (mención dúo folklore)

CATEGORÍA SUB 18

- Yasmin Ainqueo y Agustina Castro (dúo danza extranjera)

- Luisina Machado (solista danza extranjera)

Joaquín Perez y Candela Garces (dúo folklórico)

- Evelyn Poblete (solista contemporáneo)

- Maximiliano Jara y Santiago Oller (mención dúo urbano)

CATEGORÍA SUB 25

- Maximiliano Herrera (solista contemporáneo)

- Katia Jones (solista danza extranjera)

- Sheila Lagos (mención solista danza extranjera)

- Jairo Hernández (solista urbano)

- Andrea Neira y Juliana Agüero (mención dúo extranjero)

Fotografías: Pablo Bavaro