Mientras desarrolla elecciones de delegados en Esquel, el SISAP, prepara asambleas en toda la comarca y anticipó a Red 43, el rechazo del 15% en tres cuotas, por considerarlo insuficiente y por su aplicación creen que será la última propuesta del Gobierno en el Año.

Noelia Domenez, Secretaria General del gremio sanitario anticipó que rechazan lo ofrecido por el Gobierno y sostuvo que "las asambleas son en los lugares de trabajo, ya se realizaron en Rawson, Trelew, Comodoro y se lleva adelante una asamblea y reunión de delegados en Esquel y toda la Comarca. Ya el mandato está claro y es el rechazo al aumento propuesto y se entiende que un aumento de 15% que se terminará de pagar recién en noviembre, frente a una inflación real que tenemos, mas la acumulación que tuvimos en 2020 y 2021 sin tener paritarias salariales" es totalmente insuficiente.

"Nosotros en la reunión del 10 de mayo junto a todos los gremios estatales, planteamos que no estamos de acuerdo con este 15%, pero habrá que ver que es lo que sucede en las reuniones por sectores. Creemos que por lógica, esto debería ser rechazado en conjunto".

"Escuchamos al Gobierno decir que lo que se ofrecía era lo que se podía dar y no mas que eso, así que obviamente vamos a seguir manteniendo la postura de rechazo. Porque entendemos que no es que habrá un nuevo ofrecimiento dentro de tres meses, sino que el ofrecimiento del Gobierno es que a partir de agosto se empezaría a implementar un 5% a aplicar en septiembre, luego en septiembre para aplicar en octubre y después en octubre para noviembre se termina el 15% y con eso se cierra el año. Se estima que la inflación siga subiendo, estamos con una perdida importante de nuestro salario, y aunque se aplicara el 15% nosotros quedamos con una pérdida de 49%. Esto es un arrastre de las paritarias que no hemos tenido".

EL GREMIO ELIGE AUTORIDADES EN ESQUEL Y LA COMARCA

"Después de la renovación de autoridades, ahora se están desarrollando elecciones de delegados en distintos puntos, ahora se desarrollan en Esquel y la Comarca y luego será Puerto Madryn, para tener representación en toda la provincia. Hemos aumentado muchísimo la cantidad de afiliadas y afiliados en estos dos años, y seguimos en el mismo camino, hemos avanzado mucho y estamos muy lejos en afiliaciones del resto de los gremios" finalizó Domenez.