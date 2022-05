Larreta: "Con Nacho Torres tenemos un desafío grande, Chubut tiene un enorme potencial"

En el lanzamiento, que tuvo lugar en el parador “La Riviera”, participó la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien brindó una charla a las familias sobre la enseñanza en las escuelas del país y, en particular, respondió inquietudes sobre la crisis educativa en Chubut .



La mesa de Educación de la Fundación Pensar en Chubut, llevará propuestas para que los alumnos de todos los niveles puedan salir adelante frente a la crisis educativa. Los equipos de trabajo del senador Nacho Torres ya están trabajando en alternativas para la provincia en las principales áreas de gobierno, con el objetivo claro de llevar respuestas a los vecinos en los años venideros.



Al respecto, el Senador Nacional indicó: "Estamos generando distintas mesas de trabajo para encarar cada demanda y las distintas problemáticas en la provincia. La mesa educativa es fundamental porque no sólo es un problema grave hoy, sino que están hipotecando el futuro de los chubutenses". Además dijo: "No sólo nos preocupa la situación, nos ocupamos de estar en contacto con las instituciones y toda la comunidad educativa para abordar esta problemática con quienes sufren directamente de las malas decisiones del gobierno".



Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta y Nacho Torres recorrieron la empresa lanera Fuhrmann y la industria metalúrgica Indasyc en Trelew, donde almorzaron con los trabajadores y conversaron con empresarios sobre las condiciones que deberían darse en el país y la región para recuperar el empleo y la producción, una de las principales preocupaciones de los vecinos del Valle.

En este sentido, Torres afirmó que "La presencia de Horacio y su equipo es muy importante para nosotros. Involucrarse directamente con los vecinos de Chubut y conocer de primera mano las necesidades es fundamental para proyectar una argentina más federal".



En las primeras horas de la tarde, el Jefe de Gobierno porteño visitó el parque eólico Genneia, ubicado en la Ruta Nacional N° 3, donde estuvo con empresarios del sector, y después se trasladó a Puerto Madryn, donde dialogó cara a cara con los vecinos sobre el país y la provincia que vienen.



Promediando la tarde, Horacio Rodríguez Larreta y Nacho Torres encabezaron una caminata por la costanera de Puerto Madryn y luego se reunieron con referentes del espacio político y vecinos de la localidad.