Alejo Clemeti Cretton tiene 16 años, es de Sarmiento y juega en el Club San Lorenzo de la Ciudad de Buenos Aires. Hace dos años el club fue a buscar jugadores en Sarmiento y dentro de los mil que participaron Alejo quedó seleccionado.

Alejo contó a Red43 que jugó al fútbol en el Club Deportivo Sarmiento desde los 3 años hasta que se fue a San Lorenzo. Ahora juega en sexta donde el año pasado salieron campeón con la categoría.

"Mi familia está feliz por mí, siempre me lo demuestran, me escriben preguntándome cómo me está yendo y yo les agradezco mucho porque es difícil estar a 2000 kilómetros de tu familia”, comentó Alejo.

En cuanto a lo que significa para él estar en el club sostuvo que es “un logro” ya que mucha gente quisiera estar en ese lugar. Y agregó: “estoy feliz obviamente, porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy todo el día con el fútbol”.

Según contó Alejo su rutina en la semana es entrenar todos los días de 8 a 12. 30 horas, luego se va al gimnasio. Después tiene “un par de horas para descansar” ya que va a la escuela en turno vespertino de 17 a 22 horas.