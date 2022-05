a prueba producida en el debate no logró alcanzar el grado de certeza que requiere el Tribunal para considerar que Eliseo Andrés Yañez fue responsable de la muerte de Nahuelquir. No hubo testigos del momento en que la víctima resultó apuñalada. La Fiscalía intentó mediante indicios, reconstruir lo sucedido, sin embargo la reconstrucción posible no alcanzó para vencer la duda razonable del Tribunal conformado por Jorge Criado, Jorge Novarino y Ricardo Rolón.

Al dar los fundamentos del veredicto, Jorge Criado expuso que en el debate no se acreditó que y día, hora y lugar del hecho, el imputado se encontrara ingiriendo bebidas alcohólicas con su hermano. Ni que la víctima se aproximada hacia ellos, ni que tuvieran una enemistad de vieja data. El análisis del Tribunal concluyó que no se acreditó el acometimiento del imputado a la víctima, ni que este fuera de forma violenta con intención de darle muerte…

Si se acreditó la causa de la muerte de Pacífico Nahuelquir, las heridas recibidas, el corte mortal, su traslado al hospital, la causa de la muerte. Los jueces indican que la prueba no fue unívoca respecto de la responsabilidad del imputado, sino que deja dudas respecto de la autoría que impiden declararlo penalmente responsable.

Por estos y otros fundamentos, el Tribunal de juicio resolvió absolver a Eliseo Yañez por el beneficio de la duda razonable.

Fuente: Ministerio Público Fiscal