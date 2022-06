Tamara Berwyn, la primera mujer chofer de colectivo urbano en Esquel

Tamara Berwyn ya es furor en las calles de Esquel, abordo de los colectivos urbanos del Transporte Jacobsen. La joven se presentó en la empresa y la contrataron para manejar. Aunque pensaba que manejaría una traffic, le tocó los micros de línea. "Cuando presenté, no pensé que era para colectivo, pensé que era para traffic. Surgió esto, me dijeron que era el urbano y dije 'bueno, pruebo'", contó.

Desde el sábado, comenzó a andar por las calles de la ciudad y en diálogo con Red43 dio a conocer sus sensaciones al ser la primera mujer chofer de colectivos urbanos en Esquel.

"Lo mío surgió por una cuestión de probar, más allá de la búsqueda laboral. Quería aprender y, por suerte, me dieron la posibilidad de aprender a manejar colectivo, que nunca había manejado. Estoy muy agradecida con mis compañeros y los dueños de la empresa. Tuve dos compañeros que estuvieron encima mío para poder aprender bien. Estoy venciendo miedos y tratando de aprender todos los días un poco más", dijo la flamante chofer de Jacobsen.

Si bien la capacitación fue de tres semanas, Tamara comentó que fue intensa: "La capacitación fue practicar acá adentro del playón para ver las dimensiones. Después, una vez que practiqué bastante, salimos a la calle y fuimos probando de a poquito. Fueron tres semanas prácticamente, pero bastante rato. Estuve varias horas", indicó.

A su vez, la chofer dijo que manejar un colectivo "es complicado, según los horarios". "Por ahí estoy medio nerviosa y se me complica un poquito, pero de a poco venciendo los miedos", agregó.

Por otra parte, comentó que ya traía experiencia en manejar vehículos pesados: "Tenía más o menos el conocimiento, pero nunca un colectivo y con gente cambia también".

Sobre el cierre, agradeció a sus compañeros: "Tdos me ayudaron y me dieron el empujón, que por ahí me faltaba esa seguridad. Los chicos me ayudaron todos y estoy muy agradecida con ellos", concluyó.