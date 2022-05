El escribano, Juan Cruz Lagos, habló sobre la banda que estafaba a su nombre a personas que constituían su entorno, y señaló que fue una situación incómoda.

En diálogo con Red 43, el escribano expresó sentirse contento luego de la desarticulación de la banda estafadora muy grande que operaba desde Mendoza utilizando computadoras y un minador de cripto monedas. "Por ahora estoy muy conforme porque me dijo que se ha podido retener una suma de dinero considerable de esas estafas, y fundamentalmente que cortaron con esa cadena tan viciosa de esta gente que tenía una organización delictiva armada para generar estas estafas virtuales", comentó.

Juan Cruz Lagos señaló que las personas que estafaban con su nombre se comunicaban con personas pertenecientes a su entorno mediante WhatsApp e Instagram, siendo las víctimas que depositaban una gran cantidad de dinero en las cuentas, cerca de los 10 millones de pesos y como consecuencia ahí si me empezaron a investigar a mí", por lo que, manifestó que los estafadores en ese momento obtuvieron una "suma de dinero escandalosa".

Por otro lado, contó: "No tengo la identidad de las personas, se que no me conocían. Fue una estafa cibernética. le mandaron a contactos míos, en Jujuy en Tucumán", y agregó "Las denuncias están todas hechas y esperemos que la Justicia tenga una medida lesionadora y que tengan prisión o reclusión efectiva".

"A mi directamente me afectó por la cuestión que con mi nombre vulneraron los derechos de mi entorno. Fue una situación muy desagradable, no se la deseo a nadie", concluyó.