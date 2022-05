El 11 de mayo comienza el trabajo en Comisión, en la Cámara de Diputados Nacionales. La legisladora chubutense, Ana Clara Romero, anticipó las dificultades que se presentarán en el debate por las posturas opuestas de las partes interesadas.

La Diputada Nacional, de Juntos por el Cambio, dijo "Si bien no estoy en esa comisión, tengo compañeros de Bloque que están en Legislación General y se ha terminado de escuchar a todos los sectores y el 11 de mayo se va a realizar la reunión de comisión en la que se generará el debate entre los Diputados, después de haber escuchado a las partes interesadas y el intercambio de los que está sucediendo pata tratar de compatibilizar todas las posiciones".

"Va a ser muy difícil por varias razones, primero porque las asociaciones de inquilinos defienden mantener los tres años como plazo mínimo de contrato de alquiler y modificar la cláusula de actualización a un índice que tenga que ver con la actualización salarial y no de inflación. Mientras que las cámaras inmobiliarias que representan a los propietarios, lo que buscan es bajar los contratos a dos años y no sólo mantener el índice de actualización que hoy prevé la norma sino además dejar de ser anual y que sea al menos cada seis meses. Ahí vamos a tener que compatibilizar todo eso y no va a ser fácil, porque además en definitiva no va a ser una solución de fondo" .

"En definitiva el alquiler es solo una parte de un problema muy grande que tiene que ver con un déficit habitacional que tiene nuestro País y esto también debe venir de la mano de la generación de créditos para acceder a la vivienda propia y de la mano de ver como se incentivan los emprendimientos inmobiliarios y que la gente pueda participar, así que ahí hay una expectativa en la que uno debe aclarar que se va a tratar de poner paños fríos en una situación de fondo más complicado" expresó Ana Clara Romero