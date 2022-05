El Índice de Producción Industrial Manufacturero subió durante marzo 3,6% en relación a igual mes del año pasado, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) avanzó 1,9% en el mismo período, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).





Con estas mejoras, el sector manufacturero acumuló un alza del 3,7 % en el primer trimestre del año, y la construcción marcó un incremento del 1,3%. mientras que en el cotejo con el mes previo -febrero-, la industria durante marzo mostró una baja del 1,9% y la construcción un retroceso del 4,1%, precisó la dependencia oficial.







"Cerramos el mejor primer trimestre industrial en 4 años: la producción industrial no solo fue mejor a la de 2020 y 2021, sino que fue 9,8% mayor a la de 2019", afirmó tras darse a conocer las cifras del Indec, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a través de su cuenta de Twitter.



El ministro resaltó que la Argentina lleva "21 meses consecutivos recuperando empleo industrial formal. Hoy hay 67.000 empleos industriales formales más" que cuando llegó el actual gobierno, a lo que pidió "No olvidar: en 46 de los 48 meses del gobierno de (Mauricio) Macri se destruyó empleo industrial".





El Ministerio de Economía destacó que el indicador de actividad industrial elaborado por el Indec creció algo por debajo del 8,7% registrado en febrero, y conformó la segunda suba luego de caer 0,9% en enero, cuando mostró la primera retracción tras 14 meses en alza.



Así, el nivel de marzo en el cotejo interanual, el sector fabril se ubicó 8,6% por encima del nivel precovid de febrero de 2020, 15,4% por encima del de marzo de 2019, y en niveles similares a los de marzo de 2017 y 2018.







Entre las razones del mejor desempeño se identificó el aumento de la circulación, la presencialidad laboral y escolar, y la mayor realización de eventos, a partir de las menores restricciones sanitarias, como en los casos vinculados a la indumentaria, edición e impresión, y producción de algunos rubros de alimentos, entre otros



Por sector, en marzo crecieron de forma interanual 12 de los 16 sectores. Las mayores se registraron en "Otro equipo de transporte", con el 46,9%; Prendas de vestir, cuero y calzado, 27,3%, que brindó el máximo aporte del mes con 1,2 puntos porcentuales; y Tabaco, con el 2,2%.







Se destacaron también las subas en los rubros Madera, papel, edición e impresión, con un avance de 7,2%: Maquinaria y equipo, 5,9%; Químicos , 4,1%; y Alimentos y bebidas, con un incremento del 1,6%.



En cambio, registraron bajas los rubros "Otros equipos, aparatos e instrumentos", con el 6,2%; Muebles y colchones, 3,9%; Refinación de petróleo, 2,8%; y Minerales no metálicos, 0,6%.



El Indec también relevó las expectativas de los empresarios sobre cómo esperan que evolucione la demanda interna hasta junio inclusive el 36,5% de los consultados aseguró que seguirá en aumento, contra un 16% que anticipó una disminución y el 47,5% que no prevé mayores cambios.



En cuanto a las exportaciones, el 26,6% de los consultados por el Indec estimó que aumentarán contra una 17,2% que prevé una disminución, mientras que el 56,2% no anticipó mayores variantes.



En cuanto al sector de la construcción, el aumento del 1,9% en marzo estuvo acompañado por un aumento en ocho de los 13 insumos relevados.





"El empleo de la construcción también se recupera con 40.000 puestos formales más que antes de la pandemia" Matías Kulfas

Kulfas destacó al respecto que "la construcción también coronó el mejor primer trimestre de los últimos 4 años. La actividad del sector fue 3,9% mayor a la del primer trimestre de 2019", mientras que "el empleo de la construcción también se recupera con 40.000 puestos formales más que antes de la pandemia".



Lideraron el crecimiento los despachos de "Resto", que incluye tubos sin costura, vidrio y grifería, con un alza del 36,2% interanual; Asfalto, 26,5%; y Placas de Yeso, 10,9% .



En cambio, los insumos con mayores caídas fueron Ladrillos, 9,9% interanual; Mosaicos, 5,1%, y Pinturas, 4,6%, insumos más asociados a obras chicas o de refacción.



Sobre el próximo trimestre



En cuanto a las expectativas para el trimestre que cierra en junio, entre los empresarios que se dedican prioritariamente a la obra privada, el 34,5% estimó que continuará en aumento, contra un 6,9% que prevé una reducción y un 58,6% que no habrá mayores inconvenientes.



En tanto, entre los que realizan mayormente obra pública, el 32,9% anticipo una suba en el nivel de realización, 11,4% una disminución, y el 55,7% no vislumbró mayores cambios.



Con respecto al tipo de obras que se realizarán en los próximos tres meses, las empresas que se dedican principalmente a las obras privadas repartieron sus respuestas de la siguiente manera: viviendas, 18,2%; otras obras de arquitectura, 11,8%; obras viales y pavimentación, 10,9%; montajes industriales, 9,8%; infraestructura de gas, 8,5%; edificios industriales, 8,3%; y distribución de agua y cloacas, 8,1%; entre otras.